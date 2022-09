Madagascar: " Avy Masiaka " tour - Black Nadia dans l'Hexagone

Décidément, l'Europe est la destination par excellence des artistes malgaches pour cette année.

Entre Big Mj, Misié Sayda et leurs compères qui ont assuré dans le Vieux Continent, c'est au tour de Black Nadia d'annoncer la couleur. Pour la diva, si " Avy Masiaka " est sorti il y a déjà deux ans, la machine bien huilée marche toujours à plein régime et fait encore l'objet d'une tournée européenne. À partir du 1er octobre, Maman blindée retrouvera les inconditionnels à Marseille pour enchaîner huit dates au compteur. Gâtant ainsi la diaspora en Belgique, Quimper, Toulouse, Lyon, Strasbourg, Annemasse et Montpellier. Elle y ramènera les sons récents comme " Tsy cadeau " et l'incontournable " Masaka Ampotiny ". Cependant, c'est " Aiko mamono Télé " son duo avec Wawa qui fait le plus grand tabac que ce soit sur les plateformes que sur les réseaux sociaux.

Jouant sur plus de visuels, Black Nadia fait partie de ces artistes qui combinent musique, parole et parades. Dans les clips comme sur scène, elle ne lésine pas sur le visuel. Plus de danse, des tenues hors du commun, la sensualité est au rendez-vous. Toutefois, la qualité vocale n'est pas en reste. Comme ses pairs, elle mise beaucoup sur sa particularité et sa singularité. Black Nadia qui prend soin également de son apparence n'est pas en reste. Véritable dame de fer, elle dégage un charisme très fort. Mais avant de s'envoler vers d'autres cieux, rendez-vous à Fianarantsoa dimanche pour une ambiance coupé décalé avec l'équipe au grand complet.