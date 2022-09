Madagascar: Exportation minière - Révision de la valeur marchande des minerais

La valeur marchande des produits miniers destinés à l'exportation appliquée actuellement date de 2001.

Cela fait plus de vingt ans qu'aucune réforme n'a été entamée concernant cette disposition liée aux transactions minières sur le marché international. Cependant, toutes les parties prenantes œuvrant dans le secteur minier, reconnaissent que cette valeur marchande ne correspond plus à l'évolution du contexte actuel. Raison pour laquelle, une quarantaine d'acteurs représentant entre autres, les opérateurs, les exploitants miniers, les exportateurs et les lapidaires, ont participé à une réunion de concertation avec les responsables du ministère en charge des Mines et des Ressources Stratégiques, quatre jours durant à Ampandrianomby. Cela fait suite aux ateliers de consultation de toutes les parties prenantes organisées dernièrement par ce département ministériel au Mining Business Center à Ivato.

Convertir en dollar. L'objectif de cette réunion de concertation consiste à réviser à la hausse cette valeur marchande des produits miniers destinés à l'exportation, et ce, de commun accord avec tous les acteurs concernés. Et pour faciliter la mise en application de cette nouvelle disposition, ces derniers ont décidé de la convertir en dollar. Un comité restreint regroupant huit représentants des opérateurs œuvrant dans le secteur minier et les représentants du ministère en charge des Mines et des Ressources Stratégiques, sera ensuite mis en place. Cette structure se chargera de poursuivre les discussions concernant la révision à la hausse de la valeur marchande des minerais qui sont exportés sur le marché international avant de procéder à l'élaboration d'un projet d'arrêté y afférent.