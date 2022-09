Madagascar: Présidentielle 2023 - Les leaders régionaux s'organisent

A l'approche de la prochaine échéance électorale, on commence à observer des rapprochements entre les différents leaders politiques mais également des notables régionaux, surtout dans le camp en dehors du pouvoir.

Chaque état-major politique a déjà la prochaine élection présidentielle dans sa ligne de mire. A part la création des nouveaux partis et organisations, on assiste également au retour des jeux d'alliance, surtout pour les leaders politiques mais aussi des notables régionaux en dehors du régime. Très récemment, Ahmad Ahmad, ancien patron de la Confédération Africaine de Football (CAF) et longtemps numéro un de la Fédération Malgache de Football (FMF) vient de mettre en place son organisation dans trois provinces, dont Mahajanga, Diego et Toamasina. Il s'agit bien entendu du " triangle du nord " dont l'alliance a été un des vœux pieux des autres leaders de la région. " L'organisation regroupe des politiciens de divers horizons mais également des non-politiciens qui partagent les mêmes objectifs ", a d'ailleurs indiqué Ahmad Ahmad.

Décentralisation. Peu de temps après l'annonce de son retour en politique, l'ancien numéro un de la CAF se dote ainsi d'une structure. Le regroupement des leaders de ces trois provinces a été dicté certains similitude entre les trois provinces. " Elles ont les mêmes problèmes, sur le plan économique, agribusness, pêche, tourisme et ressource minière parce que ce n'est plus viable de demander l'autorisation à Antananarivo ", a-t-il expliqué tout en continuant que ce n'est pas Antananarivo le problème mais le pouvoir central. " La centralisation du pouvoir est un handicap et je suis convaincu que même le problème de la corruption sera résolu en une partie si on applique la décentralisation ", a poursuivit Ahmad Ahmad. Avec un tandem Auguste Paraina dans le sud et Ahmad Ahmad dans le nord, l'organisation a une autre envergure et la mise en place de cette décentralisation réelle ne peut se réaliser qu'avec des leaders qui ont le pouvoir. Même s'ils n'ont pas affiché leurs abutions électorales, ces leaders ont certainement leurs mots à dire à la prochaine échéance électorale.

Géographie électorale. Dans la région Atsinanana, la majorité ne pourra plus compter sur un certain Roland Ratsiraka qui était très critique depuis le début du quinquennat de Rajoelina malgré son allégeance à celui-ci lors de la dernière présidentielle. Dernièrement, le numéro un du Malagasy Tonga Saina a laissé entendre que " le régime actuel ne sera pas réélu s'il ne se livre pas aux fraudes électorale ". De son côté, Siteny Randiranasoloniaiko, après avoir soulevé le besoin d'une troisième voie pour le pays, ne cesse de lancer des piques à l'encontre des actuels dirigeants. Dernièrement, il n'a pas manqué de souligner ce qui devrait être priorité pour les jeunes athlètes après les gestes du président Rajoelina d'octroyer des vacances aux Ankoay. Les hostilités sont déjà lancées à moins d'un an de la présidentielle et Rajoelina devrait trouver d'autres alliés dans le sud pour combler le départ de Siteny. En fin de compte, une nouvelle géographie électorale se dessine avec les alliances qui se sont défaites et qui devront se nouer avec l'approche de la consultation.

Inauguration. Durant ce temps, le président Andry Rajoelina multiplie les inaugurations dans différentes régions. Si beaucoup d'observateurs qualifient déjà ses actions comme une opération de charme afin d'entretenir ses acquis dans ces zones, le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (Céni) lors de sa dernière sortie médiatique a pu apporter des explications en signalant qu' " il s'agit d'une opération tout à fait légale et faire des inaugurations se trouvent dans les prérogatives d'un Chef d'Etat ".