Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er Septembre 2022

Burkina Faso : Libération d’otage- Une religieuse marianiste libérée

L’annonce a été faite par l’évêque du diocèse de Kaya le mercredi, mais on ne connait pas pour le moment les conditions de cette libération. La religieuse marianiste, de nationalité américaine, avait été enlevée dans la nuit du 4 au 5 avril 2022 dans la région du centre-nord. « C’est avec grande joie et reconnaissance que nous portons à la connaissance de tous que la sœur Suellen Tennysson a été libérée par ses ravisseurs », a annoncé Théophile Naré, l’évêque du diocèse de Kaya. Âgée de 83 ans, la sœur Suellen Tennysson était en service à Yalgo depuis octobre 2014. (Source : Rfi)

Guinée : Canfoot2025- Le langage clair de Conakry devant la Caf

La Guinée tient à organiser seule la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des nations Can 2025. Le chemin pour relever ce challenge est certes parsemé d’obstacles, mais le chef de la junte ne fait pas dans le doute. Le mercredi 31 août 2022, Mamadi Doumbouya a tenu un langage clair devant les émissaires de la Confédération africaine de football (Caf), présents à Conakry pour jauger les capacités de la Guinée à organiser la plus prestigieuse compétition du continent. (Source : africaguinee.com)

Rdc : Monde universitaire- L’année académique compromise pour des étudiants

Plusieurs dizaines d’étudiants congolais courent le risque de manquer la rentrée académique 2022-2023, qui a lieu ce 1er septembre dans bon nombre d’universités françaises où ils ont pu obtenir leur pré-inscription. Pour cause, les services d’immigration congolais n’arrivent pas à leur délivrer des passeports, faute de cartons. Malgré l’enrôlement, leurs passeports ne sont toujours pas prêts, alors qu’ils sont attendus d’urgence dans leurs écoles en France. (Source : Rfi)

Gabon : Affaire Télésud- Libreville éponge ses dettes

S’il lui restait encore à s’acquitter de 650 000 euros, soit plus de 426 millions de Fcfa, Libreville vient de régler la totalité de sa dette vis-à-vis de la télévision panafricaine Telesud que le palais présidentiel avait sollicitée pour la promotion de l’image du Gabon pour un montant de 375 000 euros par mois entre 2011 et 2019.Libreville aurait soldé ses comptes avec Telesud, informe Africa Intelligence dans sa publication du mercredi 31 août. Alors qu’il lui restait à s’acquitter de la somme de 650 000 euros, soit plus de 426 millions de Fcfa, l’État gabonais aurait réglé sa dette en totalité cet été, précisent nos confrères. (Source : alibreville.com)

Centrafrique : Soutien à la stabilité- L’appel du Chef de l’Etat aux partenaires au développement

Prenant part à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad), tenue du 27 au 28 août 2022 à Tunis en Tunisie, le Chef de l’Etat centrafricain a plaidé en faveur de son pays. Faustin-Archange Touadéra a appelé la communauté internationale à soutenir la République centrafricaine en vue de renouer avec la stabilité. En marge de ce sommet Japon-Afrique, Faustin-Archange Touadéra s’est entretenu avec la directrice Afrique du Programme des Nations-Unies pour le développement (Pnud). Cette dernière a profité de l’occasion pour annoncer la disponibilité de plus d’un milliard de dollar afin de soutenir l’entreprenariat des jeunes en Afrique (Source : abangui.com)

Niger : Fortes pluies : Le décompte macabre continue

Plusieurs dizaines de morts et des dégâts importants dans près de 538 communes du Niger à cause des inondations. Selon Rfi, les pluies exceptionnelles qui se sont abattues sur le pays de la mi-juillet au 29 août 2022 ont provoqué d’importantes pertes en vie humaine et en matériel. Ainsi, selon les statistiques de la Direction générale de la protection civile, 82 personnes sont mortes suite à l’effondrement de leur maison et à des noyades. Ce sont les régions de Maradi et de Zinder qui ont été les plus impactées, respectivement avec 32 et 26 décès.

Cote d’Ivoire : Arrestation des 49 soldats ivoiriens au Mali- Yodé et Siro chantent pour eux

Depuis quelques mois, l’atmosphère sociopolitique ivoirienne est cristallisée par l’affaire dite des ‘’49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali’’. Plusieurs réactions, certaines contradictoires et d’autres pour réclamer la libération des braves soldats ivoiriens ont fortement suscité débats et polémiques. Toutes les couches sociales y compris les artistes ont exprimé leurs opinions. Loin des buzz et autres coups d’éclats sur cette affaire, le duo de choc du Zouglou, Yodé et Siro, observait attentivement l’évolution de la situation. Détaché de la passion, le texte est un appel à la cohésion sociale, à la sérénité et invite les populations à laisser le Président de la République régler le problème par la diplomatie. « Nous avons constaté que les Ivoiriens s’éloignaient quelque peu de la vision de diplomatie prônée par le Président de la République » (Source : fratmat.info)

Togo : Culture- La communauté Guin en transe

La communauté Guin est en effervescence depuis quelques semaines et pour cause. Les rituels entrant dans le cadre des cérémonies qui précèdent la prise de la pierre sacrée dite kpésosso ont démarré. Le grand rituel de Situtu de la divinité Togbé Lakpan, après Situtu Na Bosromafli a eu lieu mardi 30 août 2022 en présence des autorités politico-administratives, traditionnelles et des prêtres de plusieurs divinités venus du Bénin et du Togo. (Source : alome.com)

Sénégal : Parlement- La multiplicité des groupes parlementaires fait grincer les dents

La presse nous rapporte que plusieurs groupes parlementaires seraient en cours de formation en vue de la 14ème législature dans les camps de l’opposition parlementaire. Il est même indiqué que la coalition BBY serait aussi tentée d’imiter l’opposition en scindant le groupe unique qui a toujours existé en plusieurs groupes parlementaires. Cette escalade en perspective dans la formation de groupes parlementaires doit être arrêtée net. ( Source : senegaalnet.com)