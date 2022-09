Algérie: Système de retraite de la communauté nationale - Examen d'un projet de Décret exécutif

Alger — Un projet de Décret exécutif visant à élargir l'affiliation volontaire au système national de retraite au profit des membres de la communauté nationale à l'étranger, a été examiné, mercredi, lors d'une réunion du Gouvernement, indique un communiqué des Services du Premier ministre.

Présenté par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, lors de la réunion présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, le projet de décret exécutif a pour objet de "fixer les conditions et les modalités particulières d'affiliation volontaire au système national de retraite, des membres de la communauté nationale à l'étranger, exerçant hors du territoire national une activité professionnelle, ainsi que leurs droits et obligations", précise la même source.

L'examen de ce projet de Décret intervient dans le cadre de "la mise en œuvre des directives de Monsieur le Président de la République visant à élargir la couverture sociale au profit de la communauté nationale à l'étranger", ajoute le communiqué.

Ce projet de texte permettra aux personnes concernées "à la fois d'acquérir des droits à une pension de retraite en Algérie durant leur carrière hors du territoire national et de bénéficier de la couverture sociale des prestations en nature de l'assurance maladie et ce, moyennant le versement de cotisations de retraite et d'assurances maladie telles que prévues par la législation nationale", conclut le communiqué des Services du Premier ministre.