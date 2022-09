Algérie: Un projet de décret exécutif relatif aux coopératives de la pêche et de l'aquaculture examiné

Alger — Le Gouvernement a examiné, lors de sa réunion hebdomadaire, présidée mercredi par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, un projet de décret exécutif relatif aux coopératives de la pêche et/ou de l'aquaculture, indique un communiqué des services du Premier ministre.

"Le Gouvernement a entendu la présentation faite par le ministre de la Pêche et des productions halieutiques sur le projet de décret exécutif relatif aux coopératives de la pêche et/ou de l'aquaculture", précise la même source.

A cet effet, ce projet de décret exécutif vise, à travers ses dispositions, à "simplifier les procédures administratives de création des coopératives en remplaçant l'agrément par un acte notarié sur la base d'un procès verbal de l'assemblée générale constitutive", explique le document.

Il s'agit également d'"inciter les professionnels du secteur de la pêche à contribuer au développement local, participer aux efforts de développement économique et social des filières de la pêche et de l'aquaculture et promouvoir l'esprit coopératif parmi leurs sociétaires", relève-t-on dans le même texte.

Il tend aussi à "améliorer la qualité marchande des produits de la pêche et de l'aquaculture à destination des consommateurs, participer à l'accroissement de la production et de la productivité grâce à l'utilisation conjointe et rationnelle; notamment des ressources, équipements, matériaux et installations, contribuer à la promotion du potentiel de ressources humaines stimulant la création d'emplois et améliorer le niveau de formation et de savoir-faire de leurs sociétaires dans la gestion de leurs entreprises et de leurs métiers".