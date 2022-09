Afrique: Tennis table/Championnat d'Afrique seniors - 28 pays attendus au rendez-vous d'Alger

Alger — Vingt huit (28) pays dont l'Algérie devraient prendre part aux Championnats d'Afrique de tennis de table (seniors/Messieurs et Dames), prévus à la Coupole du complexe olympique 'Mohamed Boudiaf' (Alger) du 1er au 10 septembre, a indiqué la Fédération algérienne de tennis de table (FATT).

Outre de l'Algérie, la compétition qualificative aux prochains mondiaux de la catégorie, prévus en Afrique du Sud en 2023, enregistre la présence annoncée des pongistes de Tunisie, Côte d'Ivoire, Cameroun, RD Congo, Egypte, Libye, Maroc, Nigéria, Afrique du Sud, Togo, Sénégal, Seychelles, Madagascar, Mauritanie, Maurice, Ethiopie, Lesotho, Djibouti, Gabon, Ghana, Congo, Ouganda, Zambie, Zimbabwe, Angola, Bénin et Botswana.

Ces Championnats d'Afrique seniors que l'Algérie abrite pour la 1re fois débuteront, vendredi à Dely-Ibrahim, avec un stage de formation au profit de 18 arbitres internationaux dont 9 algériens, qui sera ponctué par un examen de grade (Badge Bleu), avant de laisser la place à la réunion technique, précédent la compétition et au cours de laquelle, le tirage au sort des matchs sera effectué à partir de 17h00, en présence des représentants des pays participants.

En marge des compétitions qui débuteront à partir de samedi, l'hôtel olympique de Dely-Ibrahim sera, du 4 au 7 septembre, le théâtre de plusieurs réunions périodiques de la Confédération africaine de tennis de table (ITTF/Afrique), à l'instar de celle de son bureau exécutif, de son conseil, ainsi que les réunions des 5 régions africaines.

Selon le programme déjà établit par le comité d'organisation, la cérémonie d'ouverture des joutes d'Alger aura lieu, samedi (16h00), à la Coupole, mais sera précédée dans la matinée par les matchs de la 1re journée, du 1er tour dames et messieurs.

Les organisateurs ont consacré l'après-midi du samedi, aux rencontres de la seconde journée (dames) de 14h30 à 16h00, avant de céder le passage à la tenue de la cérémonie d'ouverture officielle à laquelle des personnalités politique et sportive ont été conviées.

A l'issue de la cérémonie, les messieurs renoueront avec la compétition, à partir de 17h00, avec le déroulement des matchs des 2 e et 3 e journées, de même que les dames avec la 3 e journée.

La journée du dimanche sera consacrée aux quarts de finales, matchs de classement et demi-finales (messieurs et dames), alors que les membres de la Confédération africaine de tennis de table seront retenus par les travaux de l'assemblée générale ordinaire de l'instance, prévue à partir de 9h00 à Dely-Ibrahim.

Les pays participants enchaineront, dans la matinée du lundi, avec les compétitions des doubles mixtes (éliminatoires), avant d'assister dans l'après-midi aux finales par équipes.

Les athlètes et techniciens bénéficieront d'une journée de repos (mardi) pour récupérer des efforts fournis, avant d'entamer (pour ceux qui seront toujours en compétition), la suite des matchs avec plus d'énergie et de fraicheur physique.

La 5e journée des Championnats d'Afrique seniors, prévue mercredi, sera consacrée aux doubles (messieurs et dames) et le coup d'envoi des compétitions du simple des deux catégories, tandis que le lendemain (jeudi), les présents assisteront aux finales des doubles mixtes (messieurs et dames), pour laisser la place au déroulement des finales du simple (messieurs et dames), programmées pour la journée du vendredi, jour de la clôture des joutes africaines qui auront permis à l'Algérie de renouer avec les traditions d'organiser des événements de telle envergure.

Plusieurs personnalités et invités de marque rehausseront par leur présence les Championnats d'Afrique, à l'image du président de la Fédération internationale de tennis de table, la Suédoise Petra Sôrling, son secrétaire général Raul Calin, ainsi que deux de ses vice-présidents, Wahid Oshodi et Alaa Mesheref. Il y aura aussi la présence de la directrice de développement sportif et le représentant du continent africain, ainsi que le staff de jury des instances africaine et internationale.

Il est à rappeler que la sélection algérienne (messieurs et dames) sous la houlette de l'entraineur en chef Mustapha Belahcen achèvera, samedi son troisième et dernier stage à la salle omnisport de Zeralda, à l'issue duquel, les pongistes qui devront représenter l'Algérie aux Championnats d'Afrique seront connus.

Programme des Championnats d'Afrique de tennis de table (seniors/messieurs et dames) :

Samedi 3 sept 2022:

10h00-11h30 : 1er tour : matchs de la 1re journée (dames)

11h30-13h00 : 1er tour : matchs de la 1re journée (messieurs)

14h30-16h00 : 1er tour : matchs de la 2e journée (dames)

17h00-18h30 : 1er tour : matchs de la 2e journée (messieurs)

18h30-20h00 : 1er tour : matchs de la 3e journée (dames)

12h00-21h30 : 1er tour : matchs de la 3e journée (messieurs)

Cérémonie d'ouverture : samedi à 16h00

Dimanche 4 sept 2022:

10h00-11h30 : quart de finale (messieurs et dames)

11h30-13h00 : match de classement (messieurs et dames)

15h00-16h30 : matchs de classement (dames)

16h30-18h00 : matchs de classement (messieurs)

18h00-19h30 : demi-finale (dames)

19h30-21h00 : demi-finale (messieurs)

Lundi 5 sept 2022:

10h00-11h00 : double mixte (éliminatoire/ 1er tour)

11h15-11h45 : double mixte (16es de finale)

12h00-12h30 : double mixte (quarts de finale)

14h30-16h00 : matchs de classement équipes (dames)

16h00-17h30 : matchs de classement équipes (messieurs)

17h30-19h30 : quarts de finale équipes (dames)

19h30-21h00 : quarts de finale équipes (messieurs)

Mardi 6 sept 2022:

17h00-17h40 : double mixte (demi-finale)

18h00-18h45 : double mixte (finale)

Mercredi 7 sept 2022:

10h00-12h00 : simples dames (32es de finale)

12h00-14h00 : simples messieurs (32es de finale)

15h00-16h00 : doubles dames (16es de finale)

16h00-17h00 : doubles messieurs (16es de finale)

17h00-18h00 : simples dames (16es de finale)

18h00-19h00 : simples messieurs (16es de finale)

19h00-19h30 : doubles dames (8e de finale)

19h30-20h00 : doubles messieurs (8e de finale)

Jeudi 8 sept 2022:

10h00-10h40 : doubles dames (quarts de finale)

10h40-11h20 : doubles messieurs (quarts de finale)

11h20-12h00 : simples dames (8e de finale)

12h00-12h40 : simples messieurs (8e de finale)

15h30-16h10 : double dames (demi-finales)

16h10-16h50 : double messieurs (demi-finales)

16h50-17h30 : simples dames (quarts de finale)

17h30-18h10 : simples messieurs (quarts de finale)

18h30-19h10 : doubles dames (Finale)

19h10-19h50 : doubles messieurs (Finale)

Vendredi 9 sept 2022:

10h00-10h45 : simples dames (demi-finale)

10h45-11h30 : simples messieurs (demi-finale)

11h30-12h15 : simples dames (demi-finale)

12h15-13h00 : simples messieurs (demi-finale)

16h00-16h45 : simples dames (Finale)

16h45-19h25 : simples messieurs (Finale).