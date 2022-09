Congo-Kinshasa: Maniema - Le centre de santé Difuma 2 dépourvu de médecins

Le centre de santé Difuma se trouvant dans la chefferie de Matapa à 60 kilomètres de Kindu dans la zone de santé de Kibombo (Maniema), est dépourvu des médecins.

Seuls, trois infirmiers assurent la prise en charge des malades a fait savoir l'infirmier titulaire rencontré sur place la semaine dernière par Radio Okapi.

" Le centre de santé Difuma 2 fonctionne sans médecin. Il n'y a que trois infirmiers. Un infirmier A2 et deux infirmiers A1. L'un c'est l'ITA [infirmier titulaire adjoint] et l'autre IT [infirmier titulaire]. C'est-à-dire nous sommes dépourvus d'infirmiers. Il faut nous affecter d'autres pour que ça marche bien au regard du nombre de malades que nous recevons ", a expliqué l'infirmier titulaire, Hako Wembo.

Ce centre de santé reçoit en moyenne 6 malades par jour.

La région est confrontée à plusieurs cas de paludisme ainsi que d'infections aiguës.

Faute de médecins, les cas les plus compliqués sont transférés à 37 kilomètres Matapa.

L'infirmier titulaire Hako Wembo interpelle les autorités face à ce manque de personnel soignant.

" Ce plaidoyer on l'adresse surtout au bureau central et le bureau central va remonter l'information à la Division provinciale de la santé, aussi auprès du gouverneur de province pour une solution. Nous avons trente-deux registres à remplir par jour mais avec trois infirmiers ça ne va pas. Alors, on travaille beaucoup et on n'arrive même pas à remplir tous ces documents par manque des agents ", a déploré l'infirmier titulaire du centre de santé Difuma 2.

Il révèle toutefois que le centre de santé Difuma 2 a bénéficié, il y a quelques jours, d'intrants du projet de développement du système de santé (PDSS) du gouvernement congolais et de la dynamique Salomon Idi Kalonda.