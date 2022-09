Angola: Une faible demande gèle un investissement de 5 millions de dollars pour une usine de semences

Lubango (Angola) — Des difficultés de commercialisation cette année ont forcé le gel de la mise en place d'une nouvelle usine de transformation de semences améliorées de maïs dans la municipalité de Lubango, province de Huíla.

Les données du ministère de l'Agriculture indiquent que pour doubler les niveaux de production d'une moyenne de 1 000 kg par hectare, le pays a besoin de 70 000 tonnes de semences de maïs améliorées, chaque année agricole, et d'une distribution massive aux producteurs.

Dans un entretien avec l'ANGOP, le directeur général du groupe Jardins de Yoba, propriétaire du projet, João Saraiva, a déclaré que cette unité au financement garanti serait la deuxième de l'entreprise, spécialisée dans la multiplication et la transformation des semences améliorées et rejoindrait les anciennes , âgée de plus de 50 ans, qui traite aujourd'hui 20 tonnes/jour.

Le nouveau projet du groupe, dont la mise en œuvre a dû être stoppée, prévoit de traiter, selon la source, 20 tonnes par heure, et est prévu pour la commune d'Arimba.

"Nous allons investir plus de cinq millions de dollars dans cette unité industrielle à Arimba et nous avons déjà le financement, mais nous avons peur, car nous devons être sûrs que la quantité de semences à transformer sera vendue, via un programme -contrat avec le Gouvernement", a justifié l'homme d'affaires.

João Saraiva a dit que lorsqu'ils sont entrés dans le programme national de semences, ils ont proposé d'atteindre le chiffre de deux mille tonnes de semences améliorées en moins de cinq ans d'activité, ce qui peut déjà être atteint grâce à un contrat avec l'État, pour donner une plus grande sécurité aux l'investissement, car l'objectif est d'atteindre cinq mille tonnes en dix ans.

Il s'est plaint d'un " ralentissement " de l'Etat dans l'acquisition des semences améliorées, dans un pays où il y a un besoin de 70 mille tonnes/an.

Selon l'interviewé, le groupement a, en matière de production de semences, toutes les étapes définies, l'échelle de production établie à travers ses propres champs qui lui permettent d'atteindre deux mille tonnes/an et les partenaires identifiés qui peuvent jouer le rôle de facilitateurs pour garantir le volume de production.

" Dans le cas des semences améliorées de maïs, les besoins du pays sont de 70 000 tonnes/an, car nous avons encore une productivité de moins de 1 000 kilogrammes par hectare, en raison de la mauvaise utilisation des semences améliorées, alors que les pays voisins comme le Malawi et la Zambie récoltent plus de deux mille kilogrammes par hectare et l'Afrique du Sud cinq mille ", a-t-il expliquéi.

Le ministère de l'Agriculture, selon la source, avec les semences améliorées qu'il acquiert et distribue près de cinq mille tonnes qui ne servent qu'à couvrir cinq pour cent de la superficie arable totale du pays et les 95 pour cent restants proviennent de l'agriculture faite avec les semences du producteur, avec un très faible degré de productivité.

Pour l'entrepreneur, les difficultés à acquérir des semences améliorées dans le pays font que la productivité moyenne soit la plus faible par rapport aux pays voisins, il faut donc rechercher une plus grande diffusion du produit amélioré aux agriculteurs.

La société Jardins de Yoba possède quatre fermes, notamment Humpata, dans la commune du même nom, Maheque, Mucuma et Chaungo, à Chibia.

Elle a également des partenariats avec deux autres, Chivemba (Cunene) et Tandanda, à Matala (Huíla), toutes visant la production de semences améliorées.