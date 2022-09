Sénégal: Coupe d'Allemagne - Mané et le Bayern passent le premier tour

Sadio Mané et le Bayern Munich ont infligé une lourde défaite 0-5 au Viktoria Cologne ce soir en Coupe d'Allemagne, le Sénégalais ayant inscrit son cinquième but de la saison avec les Bavarois.

C'était le premier match pour l'international sénégalais et son club dans le tournoi cette saison, après avoir été exemptés des tours préliminaires. Face à l'équipe du championnat d'Allemagne de D3, le Bayern est allé sans pitié, même avec une équipe remaniée en faveur de jeunes joueurs.

Ryan Gravenberch était très inspiré en début de match au RheinEnergieStadion et a ouvert le score après 35 minutes, avant d'offrir la passe pour que Mathys Tel double la mise peu avant la mi-temps. Après la pause, Mané (53e) a trouvé le chemin des filets sur une passe décisive de Serge Gnabry.

L'attaquant de 30 ans a marqué ce soir son cinquième but de la saison avec le Bayern (1 en Supercoupe d'Allemagne, 3 en Bundesliga et 1 en Coupe d'Allemagne). L'ancienne star de Liverpool n'a pas terminé la match, ayant été remplacée à la 63e minute par Jamal Musiala, qui n'a pas tardé à corser l'addition pour le 0-4 sur une passe de Thomas Müller.

Mais la fête n'a été terminée que quand les nouveaux entrants, Leroy Sané et Leon Goretzka se sont trouvés pour la dernière réalisation de la partie. Avec cette victoire 0-5, le Bayern et Mané passent au tour suivant de la Coupe d'Allemagne.

Second round, here we come 👏

⚪🟡 #VIKFCB 0-5 (FT) pic.twitter.com/9JnBX022lY

-- FC Bayern Munich (@FCBayernEN) August 31, 2022

Sadio Mané in six games since joining Bayern 🤗

Bundesliga ⚽⚽⚽

DFB-Pokal ⚽

Supercup ⚽#VIKFCB 0-3 pic.twitter.com/MVu0Ox1FWX

-- FC Bayern Munich (@FCBayernEN) August 31, 2022