Cote d'Ivoire: Livre - Les forces spéciales de côte d'ivoire présentées au grand jour

"Côte d'Ivoire-Forces spéciales-Enjeux et perspectives" est un livre qui présente au grand jour les Forces spéciales de Côte d'Ivoire, leur mode de recrutement, leurs rôles et leur hiérarchie de commandement. C'est un livre de 110 pages bien écrit et facile à lire. Cette œuvre est parue chez les éditions Kamit en 2021.

Selon son auteur Namidja Touré, les Forces spéciales ont une chaîne de commandement courte pour assurer la rapidité de leur mise en action. Lequel commandement est placé sous l'autorité directe du Chef de l'État conformément à l'Article 3 de l'Arrêté 0258/MPRCD du 07 juin 2012 portant organisation et fonctionnement des Forces spéciales stipulant : " Le commandant des Forces spéciales reçoit ses instructions du président de la République de Côte d'Ivoire à qui, il rend compte ".

L'auteur indique que le premier commandant des Forces spéciales a été le Général de corps d'armées, Lassina Doumbia, alors Commandant du 1er Bataillon d'infanterie d'Akouédo qui les a montées de toutes pièces sous le regard bienveillant de l'ex-Chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, le Général de corps d'armées, Soumaïla Bakayoko qui lui a donné quelques hommes. L'idée de créer ces forces est née de la double volonté du président de la République, Alassane Ouattara et de Soro Guillaume, alors Premier ministre de Côte d'Ivoire et ministre de Défense après la crise postélectorale que la Côte d'Ivoire a connue en 2010-2011. Ces Forces sont capables d'agir quels que soient le contexte, le problème, et le lieu. Elles requièrent de différentes spécialités c'est-à-dire des hommes capables d'agir sur terre, mer, ciel. Elles peuvent agir dans tout genre d'environnement. C'est pourquoi, de toutes les composantes des armées de Côte d'Ivoire, les Forces spéciales ont le meilleur traitement salarial. Mais, pour y intégrer, il faut avoir moins de 24 ans et être sans enfant à charge.

L'attentat de Grand-Bassam du 13 mars 2016 a été le premier vrai test grandeur nature des forces spéciales qui a fait 22 morts dont seize (16) civils, trois(3) terroristes et trois (3) de leurs éléments après des combats acharnés contre les terroristes. C'est depuis ce jour que la population ivoirienne a compris la nécessité des Forces spéciales.

La première de couverture du livre est de couleur grise avec une carte de Côte d'Ivoire dans laquelle se trouvent quelques éléments des Forces spéciales en train de défiler.

Touré Namidja est journaliste, spécialiste des questions de défense. Il est titulaire d'un certificat en sciences politiques. "Côte d'Ivoire-Forces spéciales-Enjeux et perspectives" est son second ouvrage