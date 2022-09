Togo: Les célébrations des 10 ans de règne de Togbuigan Adela Aklassou IV officiellement lancées

C'est Togbuigan Louis Mawouko Adela Aklassou IV lui même qui a donné le ton aux festivités marquant les 10 ans de son sacre et règne en tant que le Chef-Canton de Bè. Ce fut au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi 31 août 2022 dans son palais royal en présence des maires des communes Golfe 1,2,3 et 4 ou leurs représentants, des chefs cantons et chefs quartiers, des responsables de sociétés, des partenaires en développement, des leaders communautaires, des médias et les populations de Bè.

En effet, le 14 décembre 2012, Togbuigan Louis Mawouko Adela Aklassou IV accédait au trône suite à la disparition de son père et prédécesseur, Togbuigan Assou Adela Aklassou lll.

" En ce jour où nous procédons au lancement officiel de mon jubilé d'étain, je voudrais nous rappeler que notre histoire c'est ce parcours que nous avons fait avec des hommes et des femmes pour garder notre canton au-dessus de la mêlée. Notre histoire, ce sont des actes de développement et de cohésion sociale que nous avons posés individuellement et qui collectivement nous permettent aujourd'hui de célébrer 10 ans de règne.", a partagé le Chef-Canton.

Pour lui, " le chiffre 10 représente les lois fondamentales divines remises à Moise pour sauver son peuple", selon la sainte bible.

Aussi, a-t-il ajouté que "Les esprits éclairés indiquent aussi que par l'intermédiaire du nombre angélique 10, vous avez toutes les énergies et les vibrations des chiffres 1 et 0, et cela apporte dans votre existence différents attributs : réussite, leadership, volontés, créativité et autonomie... , que de qualités qui vous feront briller dans tous les domaines de votre vie."

" 10 ans à la tête du canton de Bè, bilan et perspectives ", tel est le thème retenu pour marquer ce jubilé d'étain. C'est en ce sens également que, Togbuigan Louis Mawouko Adela Aklassou IV a notifié à ses invités que la conférence de lancement servait de cadre pour la présentation du bilan mais surtout inviter ces derniers à s'investir chacun selon sa position au développement.

Bilan et perspectives

Au cours de ces finissantes dix années, entre autres actions d'impacts dans plusieurs domaines ont été passées en revue.

C'est ainsi que dans le secteur de la santé, les centres de santé du canton de Bè ont bénéficié de certains appuis au plan national et étranger grâce aux implications quotidiennes du Chef-Canton. En témoigne la construction actuelle du centre de santé d'Anfamé.

Il en est de même pour l'accès à l'électricité bref à une politique de désenclavement

du canton.

En ce qui concerne les infrastructures routières, il est mentionné que d'une quelconque manière, la réalisation du petit et du grand contournement a vu la participation de Togbuigan.

Le canton de Bè était réputé pour abriter un grand nombre de ghettos et de gangs. Cependant les dix années ont permis d'intensifier la lutte contre la consommation de la drogue avec la Commission nationale anti-drogue et la coalition américaine anti-drogue, les actions de générosité envers les enfants de rue sur le plan social.

Les travaux d'assainissement avec ANASAP et ANADEB sur les projets PDC-ZU continuent de polir l'image du canton, etc.

Une étroite collaboration est développée entre la chefferie est les Communes.

Le travail des prochaines années seront autour de 4 axes stratégiques que sont, "Augmenter l'audience de la chefferie traditionnelle, en créant des cadres permanents d'échanges entre la chefferie, les partenaires en développement et les populations ; Promouvoir des projets ambitieux pour les différentes couches

sociales ; Renforcer les compétences des différentes composantes du

canton de Bè ; et Revaloriser notre culture qui fait notre identité."

Durant toute la conférence de ce mercredi, le Chef-Canton a eu droit à tous les honneurs en sa qualité de fêté, venant du Maire de la commune Golfe 2, Dr Kokou James Amaglo au plus simple résidant du canton en passant par le président du conseil de la chefferie traditionnelle de la Préfecture du golfe et de la région maritime, Togbuigan Dzidzoli Detu X, Les natifs de Bè, et autres chefs.

Cette marque d'attention particulière est, selon plusieurs témoignages, un signe de "reconnaissance" envers le Chef-Canton pour sa "disponibilité", son "humilité", son "leadership" et ses "efforts" pour le développement, la paix et la cohésion sociale dans le canton et ses environs.

Rencontres avec les différentes couches sociales du canton de Bè, tournoi de football, Éco jogging,... voici le chronogramme des 10 ans de Togbuigan Louis Mawouko Adela Aklassou IV.