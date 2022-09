Tanzanie: Une maison familiale construite par des missionnaires pour les albinos

Mwanza — Quatorze filles et garçons trouveront la sécurité, une formation de qualité, de bonnes conditions de vie, mais surtout l'affection et l'amour d'une famille, dans la nouvelle maison qui accueille les jeunes et les enfants vulnérables, en particulier ceux atteints d'albinisme, construite par le District de la Société des Missions Africaines (SMA) de Tanzanie, dans la ville de Mwanza.

C'est ce qu'a déclaré à l'agence de presse Fides le père Janusz Machota, de la province SMA de Pologne, en soulignant que la violence à l'encontre des albinos est en augmentation dans le pays africain. "Il y a eu de nombreuses attaques contre eux, dit le missionnaire, certains ont été mutilés ou même tués. Ces attaques ont été alimentées par une idéologie monstrueuse, qui prétend qu'une partie des organes d'une personne albinos, utilisée dans certains rituels de sorcellerie, apportera à quelqu'un la fortune dans ses affaires, ou même le succès aux élections."

Il s'agit du projet "Tanga", qui signifie "voile" en swahili. Il est né de l'idée de fournir un véritable foyer et non une institution, un foyer avec un esprit familial. "La priorité de notre projet, explique le père Machota, est d'aider les enfants les plus nécessiteux, les plus vulnérables et les plus abandonnés, comme les albinos. Non seulement ils doivent lutter contre la terrible idéologie et l'agression dont ils sont victimes, mais ils doivent également faire face à de nombreux autres problèmes de santé : difficultés de la vue, et surtout le plus dangereux de tous, le cancer de la peau, accentué par le fort soleil africain. Les albinos en général ont moins de chances d'obtenir une bonne éducation et un emploi. Beaucoup d'entre eux ne formeront jamais leur propre famille."

Le missionnaire souligne que Tanga ne sera pas seulement le foyer d'un petit groupe de jeunes défavorisés, mais qu'elle œuvrera pour la protection, la promotion et l'intégration complètes des albinos dans la société tanzanienne. "Ce faisant, nous voulons nous attaquer aux causes profondes de leur exclusion de la société et de la violence dont elles sont victimes, dans le but de trouver des solutions concrètes à ces problèmes et d'apporter un véritable changement dans leur vie. Ce sera un centre pour diverses activités créatives, non seulement pour les habitants de la maison, mais aussi pour les enfants et les jeunes de notre quartier. Nous avons prévu des programmes d'enseignement gratuits, des jeux, du théâtre, des concours.

Ce sera un lieu de construction de ponts et d'intégration véritable et profonde, une maison sur la colline qui cherche à faire la différence. Équiper les enfants et les jeunes de bonnes voiles, donner à leur canot de sauvetage la bonne direction, afin qu'ils puissent profiter du vent favorable et naviguer sur le chemin de la vie, tel est le véritable objectif de cet endroit. Ce n'est pas un hasard si le bâtiment a été conçu pour accueillir quatorze et non quarante jeunes, accompagnés de deux tuteurs permanents et de quelques bénévoles. Nous voulions que ce soit une grande famille africaine et non un internat ou un dortoir."

"Il y a certainement des tâches difficiles qui nous attendent", conclut le père Machota, "mais ce qui est plus important que les travaux de construction et la collecte de fonds, c'est de construire une véritable famille. Le bateau à la voile appelé Tanga part pour le voyage d'une vie, du port de Mwanza vers des horizons illimités, pour emmener nos enfants et nos jeunes vers la réalisation de leurs rêves.