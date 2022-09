Cameroun - Deux ministres se déchirent au sujet des bus ayant servi dans la logistique de la Coupe d'Afrique des Nations

Henri Eyebe Ayissi le ministre chargé du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières soupçonne la disparition et des tentatives d'exfiltration de certains véhicules acquis par l'Etat pour l'organisation de la CAN Total Énergies 2021. Son homologue des Transports Jean Ernest Ngalle Bibehe rétorque que les véhicules y relatifs avaient plutôt été loués.

Une guerre larvée couve entre deux membres du gouvernement camerounais depuis la fin de la Can Total Énergies 202, organisée au Cameroun.

Henri Eyebe Ayissi le ministre chargé du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières et son homologue le ministre des Transports, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe se brouillent au sujet des bus utilisés pour la logistique de la compétition organisée par la Confédération Africaine de Football en janvier dernier.

Dans une lettre adressée au Premier ministre chef du gouvernement, le 25 avril dernier, Henri Eyebe Ayissi, le ministre en charge du Patrimoine de l'État, affirme que " des informations persistantes font été de la disparition et des tentatives d'exfiltration vers des pays voisins de certains véhicules acquis sur fonds publics pour l'organisation de la CAN Total Énergies 2021 ".

Eyebe Ayissi s'offusque de n'avoir pas été associé aux procédures d'acquisition et de mise en circulation de ces véhicules.Ces accusations n'ont pas laissé le ministre des Transports, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe indifférent. Dans une interview accordée à la chaîne publique nationale samedi dernier, Ngalle Bibehe a donné sa version des faits.

" Au moment du lancement de la CAN, le gouvernement de la République a signé un contrat de location de véhicules de 59 jours avec un opérateur privé de logistique ", a-t-il indiqué. Le ministre des Transports explique que ce contrat prévoyait la mise à disposition par l'opérateur privé de 48 bus et de 200 véhicules pour le transport des sélections, des officiels et d'autres délégations.

" J'ai entendu dire que l'État a dépensé de l'argent pour acheter les bus et que maintenant les bus sont en train d'aller dans un autre pays. Il faut que ça se calme un peu. On peut parler peut-être du coût de la location, ça, c'est un autre problème.

Mais de là à dire qu'on aurait dû associer telle administration parce que c'est des biens de l'État... Non ! C'est un contrat de location, il faut clore ce dossier ", a lancé le ministre des Transports pour répondre à son homologue.