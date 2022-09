Congo-Kinshasa: 2ème édition de l'exposition Fashion Without bordes Africa/Serge Kabisoso - " Cette activité s'organise dans le cadre de booster la culture et la mode congolaise "

En vue de promouvoir sur le chéquier mondial, la culture congolaise en particulier et africaine en générale, à travers le défilé de mode, le festival " Fashion Without Borders ", organisé par Serge Kabisoso, a promu plusieurs talents africains, au cours de la 2eme édition de l'exposition Fashion Without bordes Africa sous le thème : " Fashion frontiers ", tenue le vendredi dernier, à l'enclos du Musée National de la République Démocratique du Congo, situé dans la commune de Lingwala à Kinshasa, dont 16 groupes des mannequins de haut niveau de la RDC et d'autres différents pays africains, ont pris part à cette cérémonie de défilé de mode, pour présenter des nouvelles modes africaines et les vendre sur la vitrine mondiale.

Cette vitrine exclusive de la mode, se veut un lieu où les différents stylistes ont eu l'occasion précieuse de célébrer, non seulement la mode africaine, mais aussi de faire connaître les nouveaux stylistes et le talent des mannequins africains partout dans le monde ainsi que de promouvoir la culture africaine. Pour ce faire, le festival " Fashion Without Borders ", organisé par Serge Kabisoso, a vendu de la plus belle manière sur la vitrine mondiale, la culture congolaise et africaine ainsi que plusieurs talents africains sont promus, au cours de la 2eme édition de l'exposition Fashion Without bordes Africa.

A en croire le Cofondateur du " Fashion Without Borders ", Serge Kabisoso, cette célébration est une façon de mettre en valeur la culture congolaise en particulier et africaine en générale, afin de la valoriser à travers le défilé de mode : " Le festival " Fashion Without Borders ", c'est la mode sans frontière africa, celle-ci est notre deuxième édition ici à Kinshasa. Nous sommes-là aujourd'hui avec 16 designers stylistes et beaucoup sont des stylistes congolais. Nous avons des stylistes Sud-africains et Botswanais qui sont venus prester pour cette édition, au Musée National de la République Démocratique du Congo.

Notre évent, c'est vraiment un cadre idéal pour échanger les différentes cultures africaines à travers la mode, afin de leurs présentées partout au monde ", a-t-il présenté l'importance de cette exposition, avant même d'ajouter que : " Cette activité s'organise dans le cadre de booster la culture et la mode congolaise pour ramener ces dernières au niveau africain, international et mondial. C'est aussi pour faire un échange des modes africaines afin de montrer à la face du monde qu'il y a un vibrant échange des cultures à travers la mode en Afrique, pour assurer un développement au quotidien de cette culture ", a-t-il ajouté.

Ensuite, il a précisé que, la sélection des stylistes ont été faite par rapport aux vêtements qui correspondent au thème intitulé : " Fashion without borders Africa ". Il sied de signaler que, Fashion without borders Africa, est un projet de la maison de production " Figure productions ", œuvrant dans 3 (trois) pays d'Afrique, à savoir le Botswana, l'Afrique du Sud ainsi que la République démocratique du Congo (RDC) qui a 2ans d'expériences contre 8ans pour les 2 autres pays.