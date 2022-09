Cote d'Ivoire: Inondations- Une rivière sort de son lit et fait des dégâts à Bondoukou

Dans « la cité des 1000 Mosquées » ou Bondoukou(Région du Gontougo), à l’Est de la Côte d’Ivoire, les dernières pluies ont fait de gros dégâts. Consécutivement à « la colère » et la montée des eaux de la rivière Wano qui est sortie de son lit. Selon des habitants joints par téléphone, « les dégâts sont énormes. Ceux qui sont allés construit sur le passage de l’eau savaient à quoi, ils s’exposaient. Voilà (…) De son côté, le correspondant local de l’Agence ivoirienne de presse(Aip),donne des précisions. Selon cette source, « plus d’une centaine de personnes ont été sauvées, le mercredi 31 août 2022, face à la montée des eaux dans leurs habitations dans les quartiers Camp militaire 1 et 2, Lycée, Wamo et Balzac de Bondoukou. Au total, 108 personnes piégées par les eaux, dont 37 hommes, 45 femmes et 26 enfants, tous âgées entre 3 mois et 70 ans, ont été sauvées et mises en sécurité (…). Avec la rentrée scolaire qui aura lieu dans deux semaines, les choses se compliquent pour les familles sinistrées. » Ce grâce à la promptitude des sapeurs- pompiers de Centre de secours d’urgence (Csu) de Bondoukou, les habitants, piégés dans leurs domiciles par la forte pluie qui s’est abattue sur cette commune, ont pu être sécurisés. « Ma maison est sous l’eau. Les cinq chambres salon et la villa de notre quartier sont remplies d’eaux. Nous étions piégés. Les sapeurs- pompiers nous ont sauvés », a témoigné à l’Aip, sous cette pluie battante, une des victimes, dame Traoré Koroutoum. Face aux pertes constatées, elle a lancé un appel à l’aide aux autorités de Bondoukou, à quelques jours de la rentrée scolaire.

A noter que depuis quelques jours, les pluies ont repris en Côte d’Ivoire notamment sur la partie sud et dans les autres régions du pays. Les services météorologiques appellent les populations à la vigilance. « Les régions de l’Est, du Nord­est et du Sud-est connaitront un temps très nuageux à couvert avec des pluies accompagnées d’orages notamment au Sud-est. Le reste du pays sera généralement nuageux avec par moments des pluies fines par endroits. L’instabilité observée le matin sur les régions du Nord-est, de l’Est et du Sud-est persistera au cours de l’après-midi et affectera en milieu ou en fin de période les régions du Nord-ouest, de l’Ouest, du Centre et du Sud-­ouest par des orages accompagnés de pluie » Indiquait le 31 Aout2022, le bulletin officiel de météo.

En Côte d’Ivoire, nous avons deux grandes saisons de pluies. Une dans la partie sud et une autre au nord. La grande saison des pluies pour les zones du sud et de la bande centrale du pays a démarré depuis le 1er avril 2022. Elle s’étendra au mois de juillet 2022 avec un pic de précipitation en juin pour les zones du Littoral.

Selon le directeur de la Météorologie nationale de la Sodexam, M. Daouda Konaté qui était face à la presse, il y a plus d’un mois à Abidjan, « pour les autres régions du pays notamment la partie nord, la saison des pluies débutée en juin va s’achever en août 2022 »

A cette conférence de presse, M. Konaté avait aussi indiqué, que l’année 2021 a été l’année la plus chaude en Côte d’Ivoire depuis 1961 avec un écart de plus de 1.19°. «En termes de pluviométrie, le dernier record date du 18 au 19 juin 2018 avec 302 mm de pluie tombés en 24 heures à Abidjan-Cocody, occasionnant des inondations et autres effondrements d’immeubles. Avant cette date, 311.6 mm de pluie sont tombés à Abidjan le 20 juin 1983 et 345.7 mm à Tabou, le 21 mai 1978 », avait révélé en substance, le directeur de la Météo