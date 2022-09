Burkina Faso: Sous-secteur 1 de Tampouy - Un match de gala pour raffermir les liens d'amitié

Le dimanche 28 août 2022 s'est joué un match de gala entre les joueurs des années 60 contre ceux des années 80, du sous-secteur 1, du quartier Tampouy sur le terrain de Miramar. A l'issue de la rencontre, c'est l'équipe des anciens des années 60 qui a pris le dessus sur les plus jeunes sur un score d'un but à 0 (1-0).

Le sport occupe une place importante dans l'amélioration de la qualité de vie des individus. Aussi, en tant que langage universel, le sport est un puissant moyen de promotion de la paix, de tolérance et de compréhension qui unit les peuples et brise les barrières culturelles, ethniques, religieuses et contribue à jeter les bases d'un développement humain durable.

Par ailleurs, le sport permet également de s'affirmer et de communier. Ce match de gala qui se veut un cadre de l'expression, de brassage et de cohésion a tenu toutes ses promesses. Il s'est joué devant un public qui n'a pas marchandé son déplacement, malgré la pluie battante. Les deux équipes ont gratifié les spectateurs d'un match plaisant avec de beaux gestes techniques, mais avare en but. Dès l'entame du match, les 22 acteurs se sont jetés dans la bataille.

A la 14e mn, Charles Ouédraogo dit " Van damne " de l'équipe des anciens est le premier à s'illustrer suite à une mauvaise relance de la défense adverse par une puissante frappe qui ouvre le score. La première période du match a été entièrement dominée par l'équipe des années 60. Celle des années 80 est restée sur la défensive pour contenir les assauts de l'équipe adverse. Ainsi, Le score restera inchangé jusqu'à la pause, malgré la légère domination des vieux briscards. A la reprise, le match est resté équilibré avec quelques actions timides.

A la 65e mn et 72e mn, les jeunes ont fait deux incursions dans le camp adverse sans succès. C'est sur ce score d'un but à zéro (1-0) que l'arbitre a sifflé la fin du match. A l'issue de la rencontre, des personnalités qui ont œuvré pour le développement du football et les anciennes gloires ont été récompensées par des attestations de reconnaissance. Selon les organisateurs, ce match va sans doute contribuer à rassembler, à renforcer les liens d'amitié et de solidarité. Ils ont traduit toute leur reconnaissance à tous ceux qui ont apporté leur contribution pour la réussite de cette rencontre.