Ile Maurice: Les baleines sont de retour mais ne les perturbons pas

Elles font le show tout en protégeant leurs petits. Les baleines sont présentes dans les eaux mauriciennes, pour le grand bonheur des amoureux de la nature. Toutefois, force est de constater que certains n'hésitent pas à outrepasser les consignes de sécurité, comme ce conducteur de speedboat qui a percuté un baleineau la semaine dernière. C'est pour cette raison que le président de l'organisation non gouvernementale (ONG) Marine Megafauna and Conservation Organisation(MMCO), Hugues Vitry, demande aux autorités d'agir au plus vite possible.

Discrètes au cours de ces dernières années, les baleines fréquentent à nouveau Maurice. "Il faut savoir que pendant l'été austral, l'eau est plus chaude dans la région de l'Antarctique. Ainsi, les baleines vont vers les mers du Sud, principalement pour se nourrir. Puis, pendant l'hiver austral, quand l'eau se refroidit, elles migrent vers nos eaux.

Elles y viennent pour s'accoupler, pour mettre bas ou pour s'occuper de leurs petits. Il faut savoir qu'elles ne se nourrissent pas durant cette période car elles vivent sur leur graisse amassée durant l'été", confie Hugues Vitry, précisant que ces mammifères restent dans nos eaux jusqu'au mois d'octobre. "Quand les bébés sont assez forts, elles retournent vers les mers du Sud."

Si on a pu remarquer leur absence au cours de ces trois, voire quatre, dernières années, leur retour est un plus. Plusieurs théories peuvent être évoquées pour expliquer cette absence. "On peut parler des Japonais qui font la chasse commerciale maintenant après avoir quitté la Commission baleinière internationale en décembre 2018. Avant, ils ne pouvaient pêcher que 500 animaux par an, aujourd'hui, ils n'ont plus de restriction. Mais ce n'est qu'une hypothèse."

Pour l'ONG MMCO, un état des lieux serait souhaitable. "On le fait déjà sur les cacha- lots, mais pas sur les baleines à bosse." Dans l'immédiat, Hugues Vitry demande aux autorités de réagir face au nombre de personnes qui viennent perturber ces gros mammifères. "On voit les opérateurs qui arrivent à toute vitesse sur les baleines.

Ce qui a causé des dégâts après qu'un speedboat a heurté un baleineau. On recherche des photos pour justement les envoyer au ministère. Il faut savoir que le petit n'est pas comme sa mère, il doit remonter souvent à la surface pour respirer car il n'a pas encore la pratique de l'apnée."

Face à ce problème qui devient récurrent, son ONG fait même une campagne de sensibilisation auprès des touristes. "On ne peut pas faire la police en mer, raison pour laquelle il ne faut pas que les autorités soient timides. La loi est entre leurs mains." Une chose est certaine: il est recommandé de les laisser tranquilles, les baleines pouvant renverser un bateau à n'importe quel moment, car elles se doivent de défendre leurs petits avant tout.