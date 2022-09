Afrique: Football féminin - Maurice déjà au pied du mur

Elles savaient d'avance ce qui les attendait. Hier, la sélection féminine de Maurice a été lourdement battue par le Mozambique (5-0) en match d'ouverture du Cosafa Women's Championship qui se joue actuellement à Gqeberha (ex-Port Elizabeth). De très mauvais augure avant l'opposition contre l'Afrique du Sud samedi. Les quadricolores ont reçu un premier coup derrière la tête dès l'entame de la rencontre en se faisant surprendre par la vitesse de Cidalia Cuta (2e ). Malgré ce but précoce, nos représentantes ont essayé de construire quelque chose mais elles ne sont jamais vraiment parvenues à sortir le ballon de leur zone. D'ailleurs, sur un nouveau contre mené par Cuta, Lethicia Dadard marquait contre son camp (20e ).

Lonica Vasco trouvait également le cadre à la demi-heure de jeu sur une erreur de marquage.

De son côté, Anielle Collet procédait à un premier changement en faisant entrer Anaëlle Auguste à la place de Claudina Evenor (36e ). Cela n'altérait pas vraiment le cours de la rencontre puisque deux minutes après ce changement, Maurice encaissait un quatrième but par l'entremise de Deolinda Gove, la capitaine mozambicaine. Le festival de buts sera achevé à la 71e minute après une réalisation de Filomena Cina.

Le manque d'expérience mais aussi d'exposition sur la scène internationale étaient flagrant hier. Malgré une certaine envie de bien faire, les erreurs ont été inévitables durant l'échange. Toutefois, la sélectionneuse demeure positive après la prestation de ses joueuses. "Je reste positive parce que mes joueuses se sont bien débrouillées. Il y a, certes, des erreurs de concentration mais je reste satisfaite car elles ont suivi les consignes. En face, il y avait une équipe qui joue souvent la Cosafa et ce n'est pas pour autant qu'elle nous a totalement dominées", a déclaré Anielle Collet.

Maurice disputera son deuxième match du groupe A samedi contre l'Afrique du Sud. Ce sera l'occasion de revoir certaines choses confie Anielle Collet. "Elles ont beaucoup donné durant ce premier match. Il faudra les motiver davantage. Quelques ajustements sont à prévoir surtout sur le plan tactique", conclu la coache.

Cinq Mauriciens ont donné de la voix

Le Lady Club M a pu compter sur le soutien de quelques supporters hier face au Mozambique. Bien installés dans les travées du Nelson Mandela Stadium, cinq Mauriciens, quadricolore à la main, ont donné de la voix tout au long des 90 minutes d'engagement. Cette initiative est à mettre au crédit de Junaid Futloo. Ce dernier étudie l'aviation à la Progress Flight Academy (PFA) de Port Elizabeth avec trois autres compatriotes, nommément Haashim Bhugalee, Keshav Deena et Terry Edouard. "Nous sommes heureux d'avoir assisté à cette rencontre et soutenu notre équipe. J'ai été impressionné par Anaïs Fourneau, Jerusha Ramasawmy et Julie Gopal que je suis depuis longtemps", a d'emblée confié Junaid Futloo. Le meneur de la bande a également pu compter sur le soutien de plusieurs autres pensionnaires de l'académie. "Je leur ai demandé de venir voir Maurice jouer même si ce n'est pas leur équipe. J'ai aussi encouragé des élèves d'une autre école à supporter la sélection mauricienne", explique l'habitant de Highlands.

Revenant sur ce qui n'a pas marché, Junaid Futloo a un avis bien tranché. "La défaite était inévitable car nous avons une équipe jeune qui est toujours en construction. J'ai toutefois vu plusieurs points positifs notamment sur le plan individuel. Il faut juste pouvoir se retrouver et être plus agressive", poursuit le jeune homme. Autant dire qu'il sait de quoi il parle car il a notamment représenté l'équipe de Maurice en futsal où il a occupé le poste de gardien de but. Il défend également les couleurs du Real FC en club.