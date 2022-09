Burkina Faso: Journée internationale des victimes du terrorisme - Le pays commémore ce jour

Le Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo, a présidé le mercredi 31 août 2022, à Ouagadougou, l'hebdomadaire conseil des ministres. Plusieurs dossiers ont été examinés parmi lesquels la commémoration ce 1er septembre 2022 de la Journée internationale des victimes du terrorisme.

Le Burkina Faso va commémorer, ce jour 1er septembre 2022, à Ouagadougou, la Journée internationale du souvenir en hommage aux victimes des attaques terroristes. C'est l'une des principales informations issues du compte rendu du conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 31 août 2022, sous la présidence du chef de l'Etat Paul Henri Sandaogo Damiba. Selon le ministre en charge de l'Education nationale, porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, cette journée organisée sous l'égide du ministère de la Justice et des Droits humains vise à marquer un temps d'arrêt pour manifester la solidarité du gouvernement aux personnes victimes des actes terroristes.

Dans le même registre, Lionel Bilgo a fait savoir que les Forces de défense et de sécurité (FDS) poursuivent l'offensive sur le théâtre des opérations contre les groupes armés terroristes, avec beaucoup plus d'efficacité. Cela, a-t-il expliqué, en raison de la collaboration avec les pays voisins tels le Togo, le Bénin, le Niger et le Mali qui se poursuit. " Un point sur les avancées de la situation sécuritaire au Burkina Faso par rapport à la stratégie militaire, mais aussi, la montée en puissance de l'armée a été fait au conseil", a-t-il laissé entendre.

Au titre du ministère des Finances et de la Prospective, il a indiqué que le conseil a adopté un rapport relatif aux schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire du Centre, de l'Est et du Sahel. Selon Lionel Bilgo, ce document est un instrument de planification à long terme qui, a-t-il dit, précise les orientations générales du schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire, notamment le principe d'aménagement à l'échelle de la région. " Il assure la cohérence des projets d'équipements avec la politique de l'Etat et les différentes collectivités territoriales. Il permet aux régions du Centre, de l'Est et du Sahel de disposer de référentiel de planification de développement de leurs territoires", a-t-il soutenu.

Dans ce même département, selon le ministre Bilgo, la situation d'exécution du budget et de la trésorerie de l'Etat exercice 2022 au 30 juin a été examinée à cette rencontre ministérielle. A cette date, a déclaré le porte-parole du gouvernement, le budget de l'Etat a été exécuté à hauteur de 1 214,91 milliards F CFA, en recette et de 1 398,59 milliards F CFA, en dépense pour des prévisions respectives à 2 449 milliards F CFA et 2 919 milliards F CFA. " Ces niveaux correspondent à des taux d'exécution globaux respectifs de 49,61% et de 47,91% sensiblement proches de ceux de la même période en 2021 qui étaient 49,04% et de 50,40% ", a-t-il souligné.

Au ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, le conseil s'est penché sur la création, la composition, les attributions et le fonctionnement du Comité national de sureté de l'aviation civile (CNSAC). Le CNSAC, de l'avis du porte-parole du gouvernement, a pour mission de définir les mesures de sureté nécessaire pour réagir aux menaces qui pèsent sur l'aviation civile et de promouvoir la prise en compte des aspects de sureté dans la conception, la construction de nouvelles installations et la modification des installations existantes.

Il ressort également du compte rendu que des décrets portant organisation types des ministères en charge de la défense, des affaires étrangères, de la justice ont été adoptés afin qu'ils puissent remplir " convenablement leur mission ", conformément au décret du 31 mars 2022 portant attribution des membres du gouvernement et celui du 20 avril 2022 portant organisation type du département ministériel.

Soumaïla BONKOUNGOU,

Ouo Mariette Fadila