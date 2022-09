Congo-Brazzaville: Yves Pambou Loembet - " Je ne suis pas particulièrement inquiet à l'idée de jouer en Ukraine "

interview

Au lendemain de sa signature, le 23 août, le milieu de 26 ans s'est confié aux Dépêches de Brazzaville pour évoquer sa mésaventure au Gaz Metan Medias et ses aspirations en équipe nationale.

Yves, après une demi-saison blanche, tu viens de signer un contrat d'un an avec le Metalist Kharkiv. Quelles sont les origines de ce transfert ?

Le Metalist me suivait déjà lorsque j'étais à Grenoble. Le club était alors en troisième division (ndlr : dissous en 2016, le club a été refondé en 2020) et voulait monter une équipe pour retrouver la première division rapidement. Il faut savoir que c'est, après le Dynamo Kiev et le Shakthar Donetsk, le troisième club du pays, avec des supers infrastructures et une histoire européenne. A l'époque, j'étais en Ligue 2 et j'avais d'autres ambitions. Aujourd'hui, le club revient vers moi, alors que je sors d'une période compliquée. C'est le bon moment pour commencer cette aventure commune.

Pour son retour en première division, le Metalist a été très actif sur le marché des transferts cet été avec 24 départs et 30 arrivées ?

Les nombreux mouvement s'expliquent par l'enchaînement des événements : lorsque la guerre a commencé, après la trêve hivernale qui est longue en Ukraine, le club était en préparation en Turquie. Comme il n'y avait aucune visibilité, certains gros salaires, comme les Sud-américains ont été prêtés en Europe ou dans leurs pays d'origine. Certains joueurs ont été prêtés au Dnipro 1, qui jouait la Ligue Europa et dont le propriétaire est le même qu'au Metalist. Maintenant que la compétition reprend, ces joueurs reviennent au club.

Et quels seront les objectifs ?

Dans un premier temps, intégrer le Top 4 ou Top 5, pour ensuite reprendre la place historique du club dans le top 3 ukrainien, titiller les deux géants et retrouver la scène européenne le plus vite possible.

Avant ton arrivée ici, tu as connu une année galère avec six mois de chômage et surtout une rupture de contrat au Gaz Metan Medias. Peux-tu expliquer ce qu'il s'est passé en Roumanie ?

Ma première saison, sous les ordres du coach Jorge Costa (ndlr : ex-défenseur du FC Porto et de la sélection portugaise, passé sur les bancs du Gabon, du FC Tours, de Braga et de Sfax, entre autres) s'est plutôt bien passée (ndlr : 24 matches toutes compétitions confondues, 8 titularisations en 2020-2021), ce qui m'avait permis d'être rappelé par Valdo en sélection pour un stage.

Mais la saison suivante, le club a cessé de verser les salaires régulièrement. J'ai été le premier à saisir la Fifa, ce qui m'a valu d'être écarté du groupe. En décembre, après cinq mois sans salaire, j'ai demandé la résiliation de mon contrat. J'ai eu quelques offres de clubs roumains, mais je ne voulais connaître les mêmes problèmes de salaires non versés. Donc j'ai pris mon mal en patience jusqu'à l'offre de Kharkiv, un club sérieux et structuré.

Un club structuré dans le championnat d'un pays en guerre. Comment va s'organiser le championnat ? Es-tu inquiet ?

Le club s'est installé à Oujgorod, à quelques kilomètres de la frontière avec la Slovaquie et la Hongrie, car Kharkiv est situé dans la zone de guerre. Les clubs de l'est du pays se sont donc installés dans des villes de l'ouest, qui est sécurisé, et où le championnat va se tenir. Plusieurs équipes sont à Oujgorod, d'autres à Lviv et le Dynamo et le Chakthar sont basés à Kiev.

Quand j'ai signé, le championnat devait se jouer dans les pays limitrophes, mais la situation dans l'ouest a été considérée comme suffisamment sûre. Je ne suis pas particulièrement inquiet : en arrivant, j'ai vu que les gens vivaient normalement même s'il y a parfois des alertes aériennes, comme hier (ndlr : 24 août), le jour de l'indépendance de l'Ukraine.

Où en es-tu physiquement ? A combien de matches amicaux as-tu participé avant de signer ton contrat ?

J'ai rejoint l'équipe en stage de préparation en Turquie. J'ai joué contre Bodrum (ndlr : 1-0, 45 minutes de jeu le 17 juillet) puis Denizspor (ndlr : 0-0, titulaire, le 24 juillet). Nous sommes ensuite rentrés en Ukraine où nous avons joué contre deux équipes locales, puis nous étions invités à participer au Trophée Teresa Herrera, l'un des plus anciens d'Espagne. Nous avons perdu face au Deportivo La Corogne (ndlr : 2-4, il est entré à la 62e).

Aujourd'hui, je manque de rythme pour enchaîner des matches entiers, c'est pourquoi je n'étais pas sur la feuille de match lors de la première journée. Je vais travailler physiquement pour pouvoir être prêt à 100% pour la réception du Chakthar Donetsk (ndlr : 5e journée, le 1er octobre).

A quel poste ton coach veut te faire jouer ? Et quel est le système de jeu de l'équipe ?

L'équipe évolue en 4-3-3, avec une défense à quatre, une sentinelle et deux numéros 8. Je serai l'un des deux. Un poste que je connais bien, mais dans un registre plus offensif que ce que j'ai eu à tenir en Ligue 2 ou en Slovaquie.

Tu ne comptes qu'un but en pro, une belle frappe, avec le DAC. Il va donc falloir peser plus dans les derniers mètres...

Oui, il va falloir que je sois décisif. Je vais aussi tirer davantage de coups de pieds arrêtés. C'est ce qu'on attend de moi.

C'est aussi la clé pour un retour en sélection. On imagine que c'est dans un coin de ta tête.

Bien sûr. J'ai toujours manifesté mon amour pour le drapeau et le maillot congolais. Donc ça me tient à cœur de revenir.

Tu as croisé la route de deux joueurs d'origine congolaise, Ismaël Kanda, et Alain Ipiélé. Peux-tu nous en dire plus sur eux ?

J'ai connu Ismaël Kanda au Gaz Metan Medias. Il a été capitaine des U19 de Lille en Youth League. Défenseur central ou latéral droit, c'est un jeune très prometteur. Il a besoin de gagner en confiance en lui. C'est ce qui lui a manqué en Roumanie pour s'imposer. Il a de vraies qualités de vitesse et de centre. Je pense que son passage au Vitoria Setubal peut lui permettre de gagner en assurance et de prendre son envol.

Avec Alain, nous fréquentions la même église en région parisienne. C'est un garçon qui a une bonne mentalité.

Né au Congo, il a fait ses classes dans les championnats d'Ile-de-France. Avec son transfert en National 1, il va pouvoir montrer ses qualités. Il a du talent et il est sérieux, je sais qu'il va réussir de belles choses.