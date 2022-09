Maroc: Al Hoceima/INDH - Concours pour sélectionner les idées de projets au titre de 2022

Al Hoceima — La province d'Al Hoceima a annoncé l'ouverture des candidatures au concours de sélection des idées de projets au titre de l'année 2022, et ce dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH). Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", dans le sillage de l'axe de soutien à l'économie sociale et solidaire de la troisième phase de l'INDH, vise notamment à renforcer les capacités des coopératives et des très petites, petites et moyennes entreprises locales, et à financer les chaines de valeur locales et les filières de production prometteuses dans le domaine de l'emploi des jeunes et d'amélioration du revenu, a indiqué un communiqué de la division de l'action sociale (DAS) de la province.

Ce concours est ouvert aux coopératives soumises à la loi n°12-112 et dont le taux de femmes et jeunes dépasse 30% du nombre total d'adhérents, les très petites, petites et moyennes entreprises (les sociétés de personnes et les sociétés à responsabilité limitée (SARL) dont la date de création ne dépasse pas les 12 mois), les jeunes candidats ayant le statut d'auto-entrepreneur à condition que la durée d'obtention du statut ne dépasse pas les 12 mois, ainsi qu'aux jeunes âgés entre 18 et 35 ans.

Les candidats sélectionnés bénéficieront d'un soutien technique en termes de capacité de production, un appui financier de 60% du montant du projet avec un plafond de 300.000 dirhams, tandis que le porteur de projet devra contribuer à hauteur de 40%, a fait savoir la même source, notant que plusieurs chaînes de valeur sont ciblées dans les secteurs de l'agriculture, la pêche maritime, l'artisanat et le tourisme.

Les candidats souhaitant participer au concours doivent imprimer le formulaire de candidature via le portail "alhoceima.irchad.ma" ou le recevoir directement au niveau de la plateforme des jeunes, et déposer leurs dossiers, durant la période allant du 29 août au 12 septembre 2022, au niveau de la plateforme des jeunes au quartier Calabonita à Al Hoceima.

Sont exclus du concours, les associations de la société civile, les fonctionnaires, les employés du secteur privé et les anciens bénéficiaires du soutien public.