Afrique: Jeunesse et investissement au cœur d'entretiens entre M. Bensaid et l'ambassadeur de la Corée du Sud à Rabat

Rabat — Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, s'est entretenu mercredi à Rabat avec l'ambassadeur de la Corée du Sud, Keeyong Chung, autour du développement des compétences de la jeunesse marocaine et de la promotion des investissements dans le Royaume. Cette rencontre a été l'occasion de mettre en avant les liens solides entre les deux pays et de passer en revue les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la jeunesse, de la culture et de la communication, indique un communiqué du ministère.

MM. Bensaid et Chung ont également souligné l'importance de multiplier les investissements à même de profiter aux deux pays et de renforcer la coopération économique, particulièrement dans le domaine culturel.

M. Bensaid a ainsi mis l'accent sur la nécessité de mettre en œuvre le partenariat entre les deux pays dans le domaine de la culture et d'activer les projets de partenariat dans les domaines de la jeunesse à travers l'échange d'expertises entre le Maroc et la Corée du Sud.

Le ministre a saisi cette occasion pour rappeler les différents projets de son département, notamment dans le domaine des jeux-vidéo, évoquant l'ambition du Maroc de se faire une place dans cette industrie mondiale, compte tenu de la compétence dont il jouit dans ce domaine.

Il a aussi mis en avant le leadership sud-coréen en matière de jeux vidéo, notant que le Maroc devrait exploiter les expertises et opportunités qui s'offrent dans ce domaine.

Par ailleurs, les échanges entre MM. Bensaid et Chung ont porté sur l'industrie cinématographique, particulièrement suite à la décision du gouvernement de revoir à la hausse l'appui public aux productions cinématographiques internationales et ce, dans l'optique de booster la création d'emplois directs et indirects.

MM. Bensaid et Chung ont également mis l'accent sur la nécessité de mettre en place un mécanisme permanent visant à activer la coopération bilatérale, à tirer profit des opportunités qui se présentent et à créer des investissements nouveaux dans les domaines où la Corée du Sud jouit d'une réputation mondiale.