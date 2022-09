Ile Maurice: "Bullying" - Une collégienne agressée et enfermée dans les toilettes

"Lamin zom, figir zom, gro f... ". C'est ce qu'auraient déclaré des collégiennes à leur camarade de classe avant de l'agresser. Une élève de 13 ans, qui fréquente un établissement de la Zone 4 (Bambous, Ébène, Belle-Rose, Quatre-Bornes, Vacaos-Phoenix), a consigné une déposition au poste de police de Rose-Hill le 25 août en compagnie de sa mère. Elle aurait été enfermée le 22 août dans les toilettes de son collège.

Dans sa plainte, la mineure, qui vit dans un village de l'Ouest, raconte que, ce jour-là, elle se trouvait dans les toilettes, vers midi, lorsqu'elle aurait été rejointe par quatre filles de sa classe. Une dispute aurait éclaté. L'une des filles, la class captain, aurait giflé la plaignante. Les collégiennes l'auraient ensuite insultée, avant de l'enfermer dans les toilettes.

L'adolescente aurait été libérée quelques heures plus tard par un caretaker. Elle a informé son enseignant de l'incident et le responsable de l'école a aussi été mis au courant. "Enn pion kinn bizin al tir li dan twalet. Mo tifi tinn tromatizé. Linn strésé. So tansion tou tinn bésé. Enn dokter inn bizin ekzamin li", relate la mère, que nous avons contactée. Depuis, la fille ne veut plus se rendre à l'école.

La trentenaire confie que ce ne serait pas la première fois que ces jeunes se disputent avec sa fille. Ce groupe aurait déjà agressé une autre élève dans le passé. "Dans le cas précédant, les parents de ces filles avaient présenté des excuses. Les parents de la victime n'ont pas souhaité porter plainte et ont fait transférer la collégienne agressée. Il faut trouver une solution afin que les élèves puissent se rendre à l'école en toute tranquillité. Ma fille a très peur de se rendre à l'école à présent. Mon époux a dû l'accompagner lundi."

Par ailleurs, un adolescent de 17 ans qui fréquente un collège à Beau-Bassin dit avoir été victime de bullying le 24 août. Après avoir été agressé, il aurait été blessé et aurait saigné du nez. Le collégien a reçu des soins à l'hôpital. Le mineur a aussi porté plainte et explique que le 24 août, alors qu'il se trouvait près des toilettes pendant le tea break, un collégien l'aurait menacé et intimidé. Lorsqu'il lui a demandé la raison de ces insultes, un autre élève serait intervenu et l'aurait agressé. Saignant du nez, la victime se serait assise à l'écart, mais les deux élèves l'auraient rejoint pour le rouer de coups à nouveau