Congo-Brazzaville: Emoluments des députés - Les déclarations de Martin Fayulu créent une vive polémique

Alors que l'opinion cherche à savoir la vérité sur cette affaire des dus des représentants du peuple, le collectif de députés nationaux de vingt-six provinces contredit le président de l'Ecidé.

Une vive polémique est née dans le pays suscitée par les révélations faites par l'opposant Martin Fayulu sur les émoluments des députés nationaux. Alors que l'opinion cherche à connaître la vérité sur cette affaire, le Collectif de députés nationaux de 26 provinces (C26) dénonce, lui, dans un communiqué publié le 30 août " la calomnie et la diffamation contre les élus du peuple ". Et de noter que cette " déclaration erronée de Martin Fayulu vise à soulever le peuple congolais contre l'Assemblée nationale ".

Dans ce communiqué qui constitue une réaction à celui du président de l'Engagement pour la citoyenneté et le développement (Ecidé), le coordonnateur du C26, le député Gratien de Saint-Nicolas Iracan, donne une version qui contredit la déclaration de Martin Fayulu mais sans donner des chiffres. " Le C26 informe l'opinion nationale que l'émolument du député national est resté inchangé depuis 2021. Il est conforme à la loi des finances et n'atteint même pas 30% de la somme évoquée par des laboratoires bien connus. Ce paiement est effectué tant soit peu par rapport à la dignité d'un député national en tant qu'élu légitime du peuple congolais, tel que le stipule la Constitution ", peut-on lire dans ce document.

Le C26 invite, par ailleurs, Martin Fayulu à " puiser des informations correctes auprès des députés nationaux de sa formation politique présents à l'Assemblée nationale, qui participent régulièrement à toutes les séances sur les finances de la chambre basse du Parlement, avec possibilité d'accès dans toutes les commissions et documents confidentiels ".

Le coup de gueule de Martin Fayulu

Dans son message adressé aux Congolais, Martin Fayulu a jeté le pavé dans la marre. Dans son communiqué, le président de l'Ecidé s'est dit scandalisé par la hausse injustifiée des émoluments des députés nationaux. Il s'est dit " profondément indigné d'apprendre que la rémunération des députés nationaux s'élève, depuis janvier 2022, à 21 mille dollars américains par mois, en violation flagrante de la loi budgétaire ". Martin Fayulu estime, dans son message, qu'il lui est difficile de comprendre que dans un pays comme la RDC où 70% de la population vit avec moins de deux dollars par jour, un député soit rémunéré 15 fois plus qu'un professeur d'université, 30 fois plus qu'un médecin et deux cents fois plus qu'un huissier de la Fonction publique. " Cela veut dire que le député d'un pays classé parmi les plus pauvres du monde est rémunéré plus qu'un député français ou américain. Tout part donc en vrille! Comment peut-on expliquer qu'un pays en guerre et où les médecins et les professeurs d'universités sont en grève, puisse augmenter de plus de 100% la rémunération de ses députés nationaux ? Si l'on ajoute les sommes colossales versées aux membres du bureau, cette augmentation inexplicable représente une charge supplémentaire pour le Trésor public de plus de 200 millions de dollars ", a déploré Martin Fayulu.

La corruption à grande échelle

Pour le président de l'Ecidé et leader de la coalition Lamuka, ces faits dénoncés s'appellent " corruption à grande échelle, gabegie et pillage éhonté des finances publiques de la part d'un pouvoir usurpateur en quête désespérée de légitimité interne ". Il exige, par conséquent, une enquête et la démission du bureau Mboso. " J'exige une enquête des institutions chargées du contrôle des finances publiques pour établir les responsabilités sur cet obscur acte de corruption et de délinquance financière. A ce stade, le moins que l'on puisse exiger, c'est la démission du bureau de l'Assemblée nationale et l'annulation immédiate de cette augmentation injustifiée ", a-t-il fait savoir.