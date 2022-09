Congo-Brazzaville: Douzième homme

Le débat bat son plein sur l'avenir des Diables rouges A' en quête d'une quatrième qualification à la phase finale du Championnat d'Afrique des nations.

La pilule a été difficile à avaler après leur défaite qualifiée de surprise face aux Fauves du Bas-Oubangui de la République centrafricaine au match aller des éliminatoires. La sélection locale a une fois de plus déçu. Même sur ses propres installations elle peine à assurer le minimum syndical et éprouve autant de difficultés à régler la mire face à une montagne d'occasions qu'elle s'est créée.

En ballotage défavorable, les Diables rouges restent toutefois en vie grâce à la règle du but à l'extérieur qui demeure en vigueur à la Confédération africaine de football. L'équipe nationale pourra en effet se faire pardonner si elle rehausse enfin son niveau de jeu et parvient à assurer sa qualification. La pression est certes forte, mais la prise de conscience du public appelé à soutenir les A' congolais sera un ingrédient de plus pour booster leur détermination. A condition que les supporters qualifiés de 12e homme répondent présents et poussent les joueurs à se surpasser.

Théoriquement, il a été prouvé qu'une sélection se sent mieux à domicile si elle peut communier avec son public. La différence a été nette entre la colonie centrafricaine qui a gagné la bataille des gradins et le public des Diables rouges. Les Congolais, faut-il le reconnaître, viennent nombreux au stade mais ils n'arrivent pas à pousser l'équipe à la victoire. La plupart d'entre eux ne croient plus à une possible remontée du onze national.

Il faudra changer d'attitude le 4 septembre ! Comme les joueurs sur le terrain, le 12e homme doit jouer sa partition en encourageant l'équipe à la performance. Un public festif et dynamique poussera par les chants et les applaudissements son équipe à puiser dans sa réserve pour arracher une qualification même inespérée.