Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - Cinq nouveaux visages à la tête des commissions permanentes

Les députés ont installé, le 30 août, à Brazzaville les bureaux des huit commissions permanentes, des unions interparlementaires et de trois groupes parlementaires. Dans l'ensemble, on note la présence de plusieurs nouveaux dont cinq à la tête des commissions et trois présidents reconduits.

A la commission Affaires étrangères, coopération et Congolais de l'étranger, c'est Pierre Obambi qui a été élu président, succédant ainsi à Benoît Bati qui s'occupera désormais de la commission Affaires juridiques, administratives, décentralisation, développement local et contrôle de l'exécution des lois. La commission Plan, aménagement du territoire et infrastructures sera présidée par Joseph Mbossa qui a remplacé Blaise Ambeto. Confiée à l'opposition, la commission Education, sciences et technologies est dirigée par Joseph Badiabio de l'Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki). Il succède à Boniface Ngoulou de la Dynamique républicaine pour la démocratie.

La commission Santé, Affaires sociales, famille et genre a, elle aussi, un nouveau président. Il s'agit de l'ancien premier questeur, Euphrasie Virginie Dolama, qui prend la place d'Alain Pascal Leyinda de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads).

Maurice Mavoungou, Marie Jeanne Kouloumbou et Henri Zoniaba Ayimessone ont, quant à eux, été reconduits respectivement à la tête des commissions Economie, finances et contrôle de l'exécution du budget, Environnement, sécurité alimentaire et développement durable ainsi que Défense et sécurité de l'Assemblée nationale.

La plénière a, par ailleurs, mis en place les trois groupes parlementaires, notamment PCT et alliés, Upads et UDH-Yuki. Le groupe parlementaire Parti congolais du travail (PCT) et alliés est présidé par Accel Arnaud Ndinga Makanda, celui de l'Upads par Lissouba Jeremy Sylvain Mehdi et l'UDH-Yuki par Gerald Lone Bambi Goma.

L'Assemblée nationale est membre de quatre unions interparlementaires, à savoir ACP-UE ; Assemblée parlementaire de la francophonie (APF) ; Union parlementaire africaine (UPA) ; l'Union interparlementaire (UIP). Au niveau du parlement congolais, le président de l'Assemblée nationale assure la présidence de toutes les unions interparlementaires, assisté des présidents délégués et vice-présidents délégués, tous membres du bureau de la chambre basse.

À la clotûre de la session inaugurale, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a rappelé que l'élection des membres du bureau, suivie de la mise en place des groupes parlementaires, des commissions permanentes, des unions interparlementaires confirme le début effectif de la 15e législature. Selon lui, les groupes parlementaires ont vocation à canaliser les actions des députés dans l'intérêt bien compris de la chambre et du peuple souverain qui les a mandatés.

Les commissions permanentes sont, a-t-il fait savoir, des laboratoires d'analyse, d'expertise et de prospection sur tous les secteurs de la vie nationale. " De plus, je note que la 15e législature vient de consacrer la mise en place de trois groupes parlementaires, celui du Parti congolais du travail et ses alliés, celui de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale et, enfin, celui de l'Union des démocrates humanistes Yuki. Cet état de fait illustre de façon éloquente que la démocratie représentative est sur les bons rails dans notre pays ", a-t-il laissé entendre.

La Composition des commissions permanentes de l'Assemblée nationale

Commission Economie, finances et contrôle de l'exécution du budget

Président : Maurice Mavoungou ; 1er vice-président : Thierry Hobié ; 2e vice-président : Marien Mobondzo Endzonga ; rapporteur : Théodore Ikemo ; secrétaire : Denis Auguste Marie Gokana ;

Commission Affaires juridiques, administratives, de la décentralisation, du développement local et du contrôle de l'exécution des lois

Président : Benoît Bati ; 1er vice-président : Albert Mbouma ; 2e vice-président : Juste Jerslin Lalissini Bikindou ; rapporteur : Bersol Exaucé Ngambili Ibam ; secrétaire : Alphonse Bidounga ;

Commission Affaires étrangères, coopération et Congolais de l'étranger

Président : Pierre Obambi ; 1er vice-président : Jean-Claude Ibovi ; 2e vice-président : Ferréol Constant Patrick Gassackys ; rapporteur : Gervine Mouger Mounea Dizangué Aya ; secrétaire : Gaëtan Nkodia Kind ;

Commission Défense et sécurité

Président : Henri Zoniaba Ayimessone ; 1er vice-président : Daniel Illoye Gouya ; 2e vice-président : Jean Sibali ; rapporteur : Antoine Bienaimé Obam Ondon ; secrétaire : Pierre Mouandza ;

Commission Education, sciences et technologie

Président : Joseph Badiabio ; 1er vice-président : Esther Gayama Ahissou ; 2e vice-président : Hyppolite Seko ; rapporteur : Jean Nkouka ; secrétaire : Elbe Biscay Bidié Biambemba ;

Commission Santé, affaires sociales, famille et genre

Président : Euphrasie Virginie Dolama ; 1er vice-président : Gabriel Bokoumaka ; 2e vice-président : Jean Aimé Sounda : rapporteur : Marianne Nkouka née Maganga Yogo ; secrétaire : Brice Dimitri ayendissa ;

Commission Plan, aménagement du territoire et infrastructures

Président : Joseph Mbossa ; 1er vice-président : Rigobert Maboundou ; 2e vice-président : Saturnin Otsaleyoua ; rapporteur : Ferdinand Mamona ; secrétaire : Alphonse Gantselé ;

Commission Environnement, sécurité alimentaire et développement durable

Président : Marie-Jeanne Kouloumbou ; 1er vice-président : Faustin Elenga ; 2e vice-président : Jean-Claude Mabita ; rapporteur : Jules Junior Romarick Oyo Embounou ; secrétaire : Préférence Gérald Matsima Kimbembé.

Groupes parlementaires

PCT et alliés : président : Accel Arnaud Ndinga Makanda ; 1er vice-président : Henri Djombo ; 2e vice-président : Eugène Mbanzoulou ; secrétaire : Jean Aimé Mavoungou ; Trésorière : Antoinette Tiélé Gambia Olou ;

Upads/président : Jeremy Sylvain Lissouba ; 1er vice-président : Alain Pascal Leyinda ; secrétaire Honoré Sayi ;

UDH-Yuki/ Président : Gerald Lone Bambi Goma; vice-président: Sylvain Samba; secrétaire : Patience Antignac Matsima Biayenda.