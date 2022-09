Congo-Brazzaville: Etats généraux des sports - Serge Chembo Nkonde a lancé les travaux à Kisantu

Six points essentiels constituent la charpente des réfléxions aux états généraux des sports ouverts par le ministre des Sports et Loisirs, Serge Chembo Nkonde, à Kisantu dans la province du Kongo central.

Le ministre des Sports et Loisirs a donné le coup d'envoi des états généraux des sports, le 29 août, à Kisantu dans la province du Kongo central. Les 120 participants à ces assises voulues par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et convoquées par l'autorité sportive nationale vont réfléchir pendant quelques jours sur six points.

Il s'agit de l'application et amendements de la loi sportive ; de la politique nationale des sports et le programme national de développement des sports ; des infrastructures et équipements sportifs ; de la formation, professionnalisation, financement, sponsoring et marketing ; des stratégies relatives au développement des sports et des structures d'appui au mouvement sportif ; et enfin de l'Evaluation des états généraux des sports de 2008.

Présent parmi les participants à l'ouverture des travaux, le secrétaire général aux Sports, Barthélémy Okito, a donné ses premières impressions : "Les participants doivent, en toute liberté, échanger pour qu'on arrive à trouver des solutions pour la promotion des sports. On doit en profiter pour faire décoller les sports congolais. Sinon, il faut attendre encore 14 ans. J'ai l'espoir que ces états généraux vont très bien réussir ".

Secrétaire général de la Fédération congolaise de football association (Fécofa), Belge Situatala, attend à ce que ces assises produisent une " thérapeutique de choc " afin d'annihiler les " maux " qui bloquent l'essor du sport congolais. " Il y a lieu de faire le constat de l'existant par rapport au goulot d'étranglement de notre sport, de cibler les maux qui rongent notre sport et de trouver une thérapeutique de choc en termes des recommandations de sorte que les prochains jours soient meilleurs pour notre sport ", a-t-il dit. D'autres impressions ont tourné autour du développement des infrastructures sportives surtout dans l'arrière-pays ou le besoin est plus que pressant depuis des décennies.