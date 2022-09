Sénégal: Présidentielle 2024 - La presse aura un "rôle déterminant"

La presse sénégalaise est appelée à jouer un rôle déterminant lors de la prochaine présidentielle, à l'image du " grand rôle " qu'elle a eu lors des dernières élections législatives, a affirmé le directeur du Bureau Etat de droit en Afrique subsaharienne de la Fondation Konrad Adenauer (FKA).

" Il ne fait aucun doute que la presse a joué un grand rôle lors des dernières élections et jouera un rôle déterminant lors de la prochaine présidentielle. C'est une évolution positive et importante pour un Etat de droit démocratique, mais cela implique également une grande responsabilité qui doit être gérée avec discernement ", a souligné Ingo Bodoreck.

Il intervenait mercredi à Dakar lors d'une rencontre sur le " rôle de la presse dans la consolidation de l'Etat de droit ".

Il estime qu'une presse " forte n'a de valeur pour l'Etat de droit que si elle est en principe indépendante et neutre, si elle ne se fait pas complice d'un mouvement politique et garde toujours une distance professionnelle et critique par rapport aux sujets traités ".

A son avis, " le rôle des professionnels des médias est plus que nécessaire pour promouvoir ou consolider les avancées démocratiques par des informations justes et crédibles ". Des informations qui, selon lui, doivent être aussi accessibles à toutes les couches de la population.

Il explique que les " déjeuners débats " initiés par le Programme pour la promotion de l'Etat de droit de la Fondation Konrad Adenauer sont un nouveau format d'activités expérimenté pour parler de sujets spécifiques avec des spécialistes du domaine.

L'idée de ce programme basé au Sénégal et qui intervient dans une vingtaine de pays d'Afrique subsaharienne francophone est de " créer une plateforme d'échanges d'idées, d'expériences, d'expertise, de succès et de défis, en vue de trouver des solutions pratiques et durables ".

Ce mercredi, c'est sur le journaliste Ibrahima Bakhoum que les initiateurs ont porté leur choix pour introduire le thème de la rencontre.