Congo-Kinshasa: 72e session du Comité régional de l'OMS - Jean-Jacques Mbungani présente la situation sanitaire de la RDC

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a pris part à la soixante-douzième session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique, qui s'est tenue récemment à Lomé au Togo.

L'objectif de la 72e session était, entre autres, d'évaluer et de renforcer la mise en œuvre du Plan d'action globale pour la santé mentale 2013-2030 dans la Région africaine de l'OMS. Les Etats membres ont également discuté sur le budget programme 2024-2025 et sur la prolongation du 13e programme général de travail 2019-2023. Ils ont, par ailleurs, évoqué la question relative à la protection contre les risques financiers pour l'instauration de la Couverture Santé Universelle dans la Région africaine de l'OMS.

Toutefois, le Comité régional s'est servi de ce cadre pour réfléchir et étudier la maîtrise de l'élimination et l'éradication intégrée des maladies tropicales et à transmission vectorielle dans la Région. Dans l'ensemble, toutes les questions possibles sur la gestion et la préservation de la santé humaine et son environnement ont été abordées au cours de cette table ronde. Plusieurs exposés ont marqué ces assises dont le mot d'ouverture officielle a été prononcé par le président togolais, Faure Gnassingbé. Le chef de l'Etat togolais s'est réjoui d'accueillir, pour la première fois dans son pays, cette rencontre de haute portée internationale.

De son côté, le ministre Jean-Jacques Mbungani a décrypté la situation sanitaire de son pays qui est confronté à la résurgence des épidémies, pandémies et autres maladies chroniques. Son discours a constitué aussi un plaidoyer afin d'aider la République démocratique du Congo à relever les défis, lutter contre certaines épidémies (choléra, Ebola, Monkeypox... ) et aussi à contribuer au renforcement de son système de santé, dans le cadre de la mise en œuvre effective de la couverture santé universelle. Notons que cette session a été également une occasion pour le Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, de passer en revue le rapport annuel sur les activités de l'OMS dans la région africaine.

De ce fait, le Dr Matshidiso Moeti a félicité tous les États membres pour le succès et l'intensité de la 75e assemblée mondiale de la Santé et de la 151e session du conseil exécutif qui se sont tenues à Genève en mai 2022. Elle a souligné, en effet, l'appel lancé par les États membres pour un amendement des principaux organes directeurs de l'OMS. Pour Mme Moeti, la participation active des États membres a abouti à l'adoption des résolutions et des décisions qui revêtent un intérêt majeur pour la Région africaine.

Cependant, la directrice régionale a mentionné en particulier la recommandation du Groupe de travail sur le financement durable qui vise à accroître les contributions fixées afin d'atteindre un niveau ambitieux de 50 % du budget de base, les résolutions sur les ressources humaines pour la santé, les amendements au règlement sanitaire international (RSI, 2005), le renforcement des essais cliniques ainsi que la stratégie mondiale de lutte anti-infectieuse.