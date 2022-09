Congo-Brazzaville: Caravane médicale en ophtalmologie - Près de cinq cents patients opérés gratuitement

Près de cinq cents patients sur plus de mille cas enregistrés ont subi une intervention chirurgicale des yeux réalisée par une équipe de médecins venus de l'Espagne, en collaboration avec les professionnels de santé congolais.

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, s'est dit très satisfait du bilan de la première édition de la caravane médicale en ophtalmologie, initiée par la Fondation "Christine-Bahati" avec son partenaire de la Fondation "Elena Barraqueur", pour opérer gratuitement la population vulnérable de la capitale souffrant de la maladie de la cataracte. Le numéro un de la santé en RD Congo a effectué dernièrement une descente au Centre hospitalier Monkole, dans la commune de Mont Ngafula, pour visiter les malades qui ont bénéficié gratuitement de cette opération, grâce à l'accompagnement du gouvernement et ses partenaires.

Cette campagne s'est déroulée dans les meilleures conditions à l'hôpital Monkole, qui a été retenu comme un centre pilote pour cette première édition à Kinshasa. Le gouvernement a assuré la prise en charge des partenaires, y compris les chirurgiens espagnols qui sont venus avec leur armada de matériels médicaux modernes pour soigner les Congolais souffrant de la cataracte.

Dans son mot de circonstance, le ministre Jean-Jacques Mbungani, qui a été chaleureusement accueilli par le médecin directeur du Centre hospitalier Monkole, a félicité la "Fondation Christine-Bahati" ainsi que la "Fondation Elana Barraqueur" pour avoir accompagné le gouvernement congolais à assurer l'opération gratuite de la Cataracte en faveur de la population. " Je félicite toute l'équipe venue de l'Espagne pour accomplir cette mission salutaire qui s'est réalisée un bon bout de temps. Au nom du gouvernement, nos remerciements vont à l'endroit de la Fondation "Christine Bahati" ainsi qu'à la Fondation "Elena Barraqueur" pour nous avoir accompagné à réussir ce projet. Il y a également une facilitation de la part de nos compatriotes de la diaspora tels que Cédric Isombe ainsi que de mes collaborateurs du cabinet qui se sont personnellement impliqués pour le succès de cette campagne. Sachez qu'opérer plus de trois cent cinquante personnes en cinq jours, avec ces résultats, est un gros défi et ça mérite des applaudissements", a déclaré le ministre de la Santé.

Et de rassuré : "J'ai entendu les cris du cœur des malades guéris, d'autres à moitié guéris et les patients non opérés. Ce n'est pas fini. Si cette action a réussi, cela appelle à une suite. Nous allons rapidement nous organiser afin que les autres personnes qui n'ont pas pu bénéficier de cette opération, puissent aussi, dans les mois à venir, bénéficier d'une cure chirurgicale de la cataracte. Nous allons mettre tous les moyens nécessaires pour arriver à satisfaire la population, surtout ceux qui ont des difficultés de vue. Nous restons ouverts au niveau du cabinet pour que nous évoluions dans les échanges."

Pour sa part, Cédric Isombe, coordonnateur et porte-parole de la Fondation " Christine Bahati " a, au nom de la présidente de cette ASBL, Liliane Massala, remercié le ministre Jean-Jacques Mbungani, qui n'avait pas hésité un seul instant pour s'engager et accompagner cette caravane médicale en ophtalmologie dont l'intérêt vise le bien-être de la population congolaise. Quelques patients guéris ont témoigné, à la même occasion, leur reconnaissance à la Fondation "Christine Bahati" et ses partenaires, notamment le gouvernement et la Fondation "Elena Barraqueur" pour cette initiative louable qui leur a permis de recouvrir encore la vue.