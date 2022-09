Seychelles: Le complexe "Waldorf Astoria Platte Island" aux Seychelles devrait ouvrir ses portes en 2023.

Le complexe Waldorf Astoria sur l'île Platte aux Seychelles devrait ouvrir en octobre 2023, soit deux mois plus tôt que prévu, a déclaré un haut responsable.

Glenny Savy, le directeur général de la société publique Islands Development Company (IDC) qui gère l'île Platte, a fait le point sur le développement de l'hôtel.

Initialement, l'ouverture de l'hôtel était prévue pour décembre 2023, mais M. Savy a déclaré que, comme ils sont en avance sur le calendrier, cela pourrait avancer la date à octobre de l'année prochaine.

Les travaux ont repris sur l'hôtel de luxe au début de l'année dernière et Savy a déclaré que "ces six derniers mois, il a été difficile d'obtenir nos commandes à temps en raison de problèmes d'expédition."

Il a ajouté que malgré les retards, les travaux sont en avance sur les objectifs et IDC prévoit de remettre les clés au groupe Hilton d'ici la fin du mois de juillet prochain.

Le Waldorf Astoria Platte Island, un projet de 100 millions de dollars qui sera géré par le groupe Hilton Hotels & Resorts, sera le premier complexe six étoiles des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental.

Une fois terminé, le complexe proposera 42 villas en bord de mer, toutes équipées de piscines privées. Les clients auront accès à six restaurants et bars, un spa, un club pour enfants, un observatoire en plein air, des courts de tennis et un centre de découverte de la conservation marine.

Le principal promoteur de ce projet est un groupe d'investisseurs d'Abu Dhabi.

L'île elle-même se trouve à un peu plus de 130 km au sud de Mahé, l'île principale, et est réputée être un paradis pour les amoureux de la nature, couverte d'une forêt de palmiers et entourée d'un récif corallien et d'un lagon.

L'île de Platte a toujours été utilisée pour le tourisme et IDC y tenait une petite maison d'hôtes. L'île est accessible par avion et possède un riche écosystème avec des sites de reproduction pour une variété d'oiseaux marins : le noddi brun, le tropicbird à queue blanche, le noddi mineur, la sterne bridée et le fody de Madagascar. L'île est également une zone de nidification populaire pour les tortues imbriquées.

Le complexe Waldorf Astoria sera le cinquième établissement touristique géré par le groupe Hilton aux Seychelles.

Le groupe possède déjà le Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa, le Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa, le DoubleTree by Hilton Seychelles, le Allamanda Resort and Spa et le Mango House Seychelles.