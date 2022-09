Congo-Kinshasa: Cadre de l'UCCD - Pitshou Mukoso propose à Félix Tshisekedi d'ouvrir un cadre de consultation de la jeunesse

Au cours d'un échange à bâtons rompus le week-end dernier avec la presse, Pitshou Mukoso Mwanandjoko, cadre de l'Union des Congolais Consciencieux pour le Développement, UCCD en sigle, parti cher à Joseph Nsabua Kapuku, propose au Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'ouvrir un cadre de consultation de la jeunesse afin de s'enquérir de leur situation. Pour lui, dans tous les gouvernements qui passent, la jeunesse congolaise a toujours été abandonnée à son triste sort. Raison pour laquelle, il sollicite de la part du Président de la République de venir au secours de cette dernière.

Pour ce cadre de l'UCCD, au regard du développement d'un Etat, "nous voyons la préparation de sa jeunesse dans divers domaines de la vie". Il rafraichi la mémoire en indiquant qu'en 1960, la République Démocratique du Congo a assisté à un éveil patriotique et à une écoute objective de la toute première jeunesse congolaise face à la construction d'un Etat souverain.

"Il est important que le président de la République prête aussi son oreille à cette jeunesse qui est devenue à moitié désespérée et abandonnée", a suggéré Pitshou Mukoso.

A l'en croire, 20 ans passés en RDC, tout le monde crie ci-haut pour faire assoir la jeunesse congolaise à la place qu'il faut, malgré que ce discours n'est resté qu'un slogan qui n'aide pas cette jeunesse à prendre de l'envol.

" Nous nous voyons en perspective la vieillesse, une vieillesse sans espoir et sans alternative", a-t-il révélé. Et d'ajouter : " La jeunesse congolaise est celle qui est toujours en avant plan dans les manifestations politiques et tant d'autres, dans la capitale et dans tous les coins de la République. Nombreux sont dans des prisons, à Kaniama Kasese et d'autres sont devenus de kuluna sans oublier que c'est sont eux qui se pointent dans les bureaux de vote même sous la pluie pour élire les dirigeants de la RDC, qui, plus tard, finissent par leur tourner le dos".

Pour cet acteur politique, les congolais n'ont pas un autre pays sur où ils devront sentir le vrai vent et le vrai soleil si ce n'est le grand Congo démocratique.

En outre, il demande au Chef de l'Etat d'écouter la jeunesse autour d'une consultation avant une réorganisation des autres assises mettant ensemble les autres dirigeants.

Il conclut qu'au sein de cette jeunesse qui est toujours considérée par les héritiers éternel du Congo comme une génération sans vision ni idéologie se trouve également une élite consciencieuse qui finira par obtenir leur havre de paix.