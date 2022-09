Congo-Kinshasa: Clôture de l'année académique 2021-2022/UCC - John Ngoyi termine son premier cycle avec mention Distinction

A l'Université catholique du Congo (UCC), à Limete, la journée du mercredi 31 août a été marquée par la collation des grades académiques, cérémonie marquant la clôture de l'année académique 2021-2022 au sein de cet établissement de l'ESU. Parmi les finalistes du premier cycle, John Ngoyi, fils de Marcel Ngoyi Ngoyi Kyengi, Editeur-Directeur général du journal La Prospérité, a obtenu la mention Distinction et clôture en beauté la première étape de son cursus académique. Dans un amphithéâtre archicomble, professeurs, étudiants, parents et autres invités ont répondu à ce grand rendez-vous.

Prenant la parole à cette occasion, Monseigneur Donatien Nshole, secrétaire général de la CENCO et représentant personnel de Monseigneur Marcel Utembi, président de la CENCO, a rendu grâce à Dieu pour la protection et son amour manifesté au cours de cette année académique. "Qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu, le maitre de temps et de circonstance, de qui nous avons la vie, celui qui nous a gratifié de son amour et de sa bonté pour nous permettre d'accomplir notre mission et parvenir ainsi avec toute quiétude à la fin de cette année académique. À lui gloire et louange éternellement ", a-t-il ainsi fait monter l'expression de sa gratitude au Père très aimant, avant de faire plusieurs annonces pour l'année académique prochaine (2022-2023) : l'inauguration des homes pour étudiants de l'UCC au campus de Mont-ngafula ainsi que l'ouverture du laboratoire de chimie pour la faculté de médecine.

Il s'en est suivie la proclamation des résultats de lauréats par différents doyens des facultés. Les étudiants et étudiantes qui ont terminé la licence (LMD), le Master (LMD) et le DEA + Doctorat (LMD) ont chacun reçu des titres académiques correspondants. Notons que l'Université Catholique au Congo (UCC) organise plusieurs filières, à savoir : la faculté de Droit, la faculté de Communication, la faculté d'économie et développement, la faculté des Sciences politiques, la faculté de Théologie, la faculté d'informatique et la faculté de Philosophie. L'année académique 2021-2022 était lancée le 06 décembre 2021 dans un contexte difficile de la pandémie à Covid-19.