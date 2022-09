Congo-Kinshasa: Se vacciner contre la Covid-19 et respecter les mesures sanitaires/Jean-Jacques Muyembe - " tout est maintenant calme, mais la maladie existe encore... "

Au cours d'un point de presse tenu hier mercredi 31 août 2022, Jean-Jacques Muyembe Tamfum, coordonnateur national du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 en RDC, a levé toute équivoque sur l'évolution de la situation épidémiologique en RD-Congo.

Point d'inquiétudes, il y a accalmie totale sur toute l'étendue du territoire national, a précisé le virologue. Cependant, il attire l'attention de la population sur le virus qui, dit-il, existe encore. D'où, il martèle sur le respect strict des mesures barrières ; se laver régulièrement les mains, le port de masque, mais surtout, se faire vacciner pour une immunité collective.

La situation actuelle de la pandémie reste sous contrôle, rassure le responsable de l'INRB. Il souligne cependant qu'" il y a accalmie totale sur toute l'étendue de la République, mais le virus continue toujours à circuler. Même si ce ne sont pas des menaces réelles, mais le virus est toujours là. Nous devons continuer toujours à porter le masque et à assurer la sécurité de nos mains, le lavage des mains qui doit s'appliquer comme notre culture parce que ça nous protège contre plusieurs pathogènes".

Pour lui, en effet, se laver régulièrement les mains avec du savon devrait être le reflexe intermittent de tout un chacun car, " cela épargne non seulement du risque d'être contaminé par la Covid-19, mais ça évite aussi le risque de d'infection d'autres maladies transmissibles par l'eau telles que le choléra, le typhoïde,... ".

De grands pas !

A ce jour, la RDC compte plusieurs millions de personnes déjà vaccinées contre la Covid-19. Ce qui justifie le sentiment de joie et de satisfaction du numéro un de la riposte, qui s'en est félicité et félicite surtout le travail des médias, à travers la plateforme CREC, pour son rôle important joué dans la sensibilisation de la population. "Nous avons fait des grands pas dans la vaccination, pour le moment on a atteint au moins 8.000.000 (huit millions) des vaccinés, ceux qui ont reçu ne fut-ce que la première dose, si on prend le point de départ, le taux était de 0,1%, mains nous sommes maintenant à 7%. C'est une petite avancée mais c'est très important. Ce qui compte pour nous c'est que la population continue à croire à la vaccination et à se faire vacciner, c'est ce qui est le plus important ", a lâché JJ Muyembe.

Et d'ajouter : " Nous avons dit, tout comme avec Ebola que la communication est la stratégie la plus importante. Si vous ne sensibilisez pas la population, vous n'aurez pas le succès que nous avons maintenant. Et la population écoute quand même les nouvelles qui viennent des médias, et vous ici présents, vous jouez un rôle très important comme je vous l'avais dit au début. Si nous avons obtenu des avancées dans la vaccination, c'est parce que vous de la presse vous avez pris à cœur cette activité, et vous avez parlé, et maintenant nous avons des effets. Notre victoire sur la Covid ce n'est pas seulement une victoire médicale, c'est aussi une victoire de la communication, et là je vous félicite, en commençant par madame Marie-Claire Fuelo qui coordonne cette équipe". Fidel Songo