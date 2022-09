Congo-Kinshasa: Clôture de sessions de formation au CHESD/RDC - Sama Lukonde décerne des diplômes aux lauréats

Au nom du Président de la République, Félix Tshisekedi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a clôturé, mardi 30 août, la formation pour la 5ème session spéciale des hauts cadres militaires et civils, de la 7ème session ordinaire des militaires ainsi que de la 5ème promotion de l'Ecole Supérieure d'Administration Militaire, au cours d'une cérémonie organisée au Collège des Hautes Etudes des Stratégies et de Défense (CHESD), dans la commune de la Gombe.

Dans un amphithéâtre Tshanzu rempli des officiers et hauts officiers des FARDC et de l'armée française, le Premier ministre a remis aux heureux lauréats des diplômes, marquant ainsi la fin d'une longue période des enseignements pluridisciplinaires de haute facture.

Toujours au nom du Chef de l'Etat, Sama Lukonde a parrainé la 5ème session spéciale. Tandis que la 7ème session ordinaire était sous le patronage du Président burundais Evarste Ndayishimiye, représenté au CHESD. Parmi les personnalités politico-militaires présentes à la cérémonie, il y avait le Chef d'état-major Célestin Mbala Musense, Gilbert Kabanda, Ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, et Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias. Plusieurs hauts gradés militaires tant nationaux que français ayant assuré la formation à ce creuset de l'élite du commandement militaire ont rendu hommage à Félix Tshisekedi,

Commandant suprême des FARDC et de la Police nationale, pour sa volonté manifeste d'instaurer une politique de défense efficace. Véritable instrument de formation à vocation panafricaine, le CHESD accueille non seulement de hauts cadres militaires nationaux mais aussi ceux d'autres pays africains tels que le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, le Mali, le Benin, le Cameroun... Rappelons que le CHESD, qui existe depuis le 5 janvier 2016, est un établissement à caractère administratif placé sous la responsabilité du chef d'état-major des FARDC. Il a comme partenaires la Cééac et THEMIIS, un institut français de formation qui a permis de lui donner toutes ses lettres de noblesse