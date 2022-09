Khartoum — La session de pourparlers conjoints entre les parties soudanaises et australiennes a débuté à Perth, où la partie soudanaise était présidée par le ministre des Minéraux Mohamed Bashir Abdullah, tandis que la partie ausitle paris ministre des Affaires étrangères, M. Tim Watts les entretiens ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, notamment dans le domaine économique, artistique et politique.

Le Soudan et l'Australie ont convenu de rouvrir le bureau de l'attaché commercial australien au Soudan, qui avait été fermé en 2001. Le ministre des Mines, Mohamed Bashir, chef de la partie soudanaise, a affirmé que le Soudan verra 'investissements avec l'Australie dans le domaine des minerais, renforcement des capacités, et formation et qualification des cadres soudanais.

Pour sa part, le vice-ministre australien des Affaires étrangères, M. Tim Watts, a souligné le développement des relations entre les deux parties, notamment dans le domaine du commerce, de l'investissement et de l'exploitation minière, et a souligné la volonté de l'Australie de fournir davantage de coopération, notamment après la réouverture de l'attaché commercial, qui a été suspendu au cours de la dernière période, et qu'il facilitera la communication commerciale entre' les aff homses homs des deux pays. D'autre part, le ministre des Mines Mohamed Bashir Abdullah a présenté le discours du Soudan devant la session officielle de la Conférence australo-africaine sur les ressources minérales, dans lequel il a mentionné les opportunités prises à part auxilis entrées internationales avec la partie soudanaise dans le secteur minier.

Il convient de noter qu'une délégation de haut niveau comprenant des directeurs d'entreprises et d'armes affiliées au ministère des Mines a participé à la conférence annuelle australo-africaine, présentant le domaine du 'expérane antés' les expériences internationales et les dernières utilisations technologiques afin de développer le secteur minier au Soudan.