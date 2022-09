Sénégal: Fin du mercato estival - De nouveaux horizons pour les "Lions"

Il y a eu du mouvement dans le rang des internationaux sénégalais lors de ce mercato estival bouclé hier, mercredi 31 août. Alors que son coéquipier Idrissa Gana Guèye effectuait sa visite médicale à Everton, son ex-coéquipier parisien, Abdou Diallo, réglait après plusieurs semaines d'attente son transfert à Leipzig en Allemagne. Au même moment, une bonne cuvée de Lions, trouvait de nouveaux points de chute.

C'est réglé pour Diallo à Leipzig

Après plusieurs semaines d'attente, c'est finalement le dénouement pour les internationaux sénégalais qui était sur le marché des transferts estival. Alors que Idrissa Gana Guèye bouclait in-extremis son transfert et passait sa visite avec Everton, son coéquipier Abdou Diallo prenait le chemin de l'Allemagne. Le défenseur du Paris Saint-Germain va s'engager avec le RB Leipzig qui a débarqué à la dernière minute dans les négociations. En quête de temps de jeu, le champion d'Afrique avec le Sénégal a déjà une expérience en Allemagne pour avoir déjà évolué à Mayence (2017/2018) et au Borussia Dortmund (2018/2019).

Selon le quotidien français, L'Equipe et RMC Sport, l'international sénégalais de 26 ans devra passer ce jeudi la visite médicale avec l'écurie basée à la Red Bull Arena. Les deux parties se sont entendues selon RMC Sport pour un prêt payant assorti d'une option d'achat de 20 millions d'euros ou de 25 millions d'euros Acheté en juillet 2019 par le Paris Saint-Germain pour la somme de 32 millions d'euros, Abdou Diallo dispose d'un contrat courant jusqu'en juin 2024. L'ancien Monégasque est apparu à 75 reprises toutes compétitions confondues avec le maillot parisien, pour 60 matchs de Ligue 1.

L'OM bloque Bamba Dieng

Aucune issue n'est en vue pour le dossier de Bamba Dieng. Selon les sources L'Équipe, Lorient aurait bien transmis une offre pour s'attacher les services de l'attaquant des "Lions" dont le contrat de Bamba Dieng court jusqu'en juin 2024. Son montant serait compris entre 6 et 8 millions d'euros et il aurait été jugé très insuffisant par les dirigeants marseillais. Le quotidien ajoute que l'attaquant est, quant à lui, favorable à un prêt, ce qu'exclue pour l'instant les décideurs olympiens. La proposition serait jugée trop basse et aurait été refusée par l'OM.

Fodé Ballo Touré reste à Milan AC

En manque de temps de jeu, et courtisé par plusieurs clubs, l'autre défenseur des Lions, Fodé Ballo Touré ne bougera pas également de l'AC Milan à cette fin de mercato. Le club italien ne prévoit pas de le laisser filer et compter sur le latéral Sénégalais bien qu'il n'a joué que 15 petites minutes depuis le début de la saison. Mais cette décision des dirigeants Milanais pourrait compromettre ses chances de gagner sa place en sélection et pour la prochaine Coupe du Monde avec le Sénégal. L'ancien monégasque, recruté il y a un an par l'AC Milan, n'a jusqu'ici disputé qu'une douzaine de matches toutes compétitions confondues avec le club milanais lors de la saison, bloqué par la concurrence du français Theo Hernandez.

Moustapha Name attendu à Chypre

Le transfert est toutefois acté pour nombre d'internationaux. À un an de la fin de son contrat avec le Paris FC, Moustapha Name devrait étonnement rejoindre Chypre. Alors que son contrat avec le club parisien prend fin, le Champion d'Afrique de 27 ans était attendu ce mercredi 31 août, au club Paphos FC où il devrait s'engager. Concernant les modalités du transfert, le Paris FC devrait récupérer une somme estimée à 1,5 million d'euros. En France, le gardien arrive à Montpellier.

Bingourou Kamara, N°2 à Montpellier

Selon L'Équipe, le gardien de but international sénégalais Bingourou Kamara (25 ans, 2 sélections) va résilier sa dernière année de contrat à Strasbourg où il évolue depuis 2017 et s'engager avec Montpellier, en quête d'un gardien numéro deux après la grave blessure de Dimitry Bertaud.

A quelques heures de la fin du mercato, le transfert de Ibrahima Niane est également annoncé. Pour Foot mercato, l'attaquant international du FC Metz serait tombé d'accord avec le FC Lorient. Auteur de deux buts en six matchs de Ligue 2 avec le FC Metz cette saison, l'ancien attaquant de Génération était également sur la piste du club italien de l'Atalanta Bergame.

Aliou Badji quitte Amiens pour Bordeaux, Papiss Demba Cissé en Ligue 2

Son ancien partenaire en sélection nationale, Aliou Badji d'Amiens devrait rejoindre Bordeaux avant la fin du mercato sous réserve que les Girondins parviennent à alléger suffisamment leur masse salariale pour enregistrer de nouvelles recrues. Comme indiqué par le site Girondinfos, un accord a été trouvé avec le club d'Amiens pour le prêt avec option d'achat de l'attaquant sénégalais (24 ans) qui a inscrit 13 buts en 26 matches de L2 la saison passée.

Le nouveau joueur des Girondins va croiser sur son chemin Papiss Demba Cissé. Après avoir voyagé entre l'Allemagne, l'Angleterre, la Chine et la Turquie, l'ancien buteur des Lions va effectuer son retour en Ligue 2 française.

Libre de tout contrat depuis son départ de Rizespor cet été, l'attaquant sénégalais de 37 ans est attendu en Picardie où il signera un contrat d'un an en Picardie. Sous les couleurs du FC Metz entre 2006 et 2009, Papiss Demba Cissé aura réussi à marquer 39 buts et délivré 5 passes décisives en 100 matchs de Ligue 2.

Mame Biram Diouf à Konyaspor

Son ancien partenaire en sélection Mame Biram Diouf poursuivra lui son aventure en Turquie, Après deux très belles saisons à Hatayspor, et libre de tout contrat cet été, l'attaquant sénégalais de 34 ans débarque à Konyaspor. L'ancien joueur de Stoke City s'est engagé pour un an plus une autre année en option. Il portera le numéro 99 avec lequel il espère sans doute avoir les mêmes standards qu'à Hatayspor. En 73 matchs de Süper Lig, Mame Biram a marqué 31 buts et délivré 8 passes décisives.