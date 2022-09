Sénégal: BRVM - Forte baisse de l'indice générale de la Bourse ce début septembre 2022

L'indice général de la Bourse (BRVM composite) a enregistré une forte baisse de 1,01% à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 1 septembre 2022 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières.

Cet indice a ainsi vu le nombre de ses points passer de 206,85 points la veille à 204,76 points ce jeudi 1er septembre 2022. Quant à l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), il a aussi enregistré une baisse de 0,41% à163,72 points contre 164,40 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est rabaissée, s'établissant à 357,627millions de FCFA contre 570,474 millions la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s'est établie à 6163,718 milliards de FCFA contre 6226,562milliards de FCFA la veille, soit une forte baisse de 62,844 milliards de FCFA.

Celle du marché obligataire est également en baisse de 2,737 milliards, passant de 8201,754 milliards de FCFA la veille à 8199,017 milliards de FCFA ce 1er septembre 2022.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 6 740 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 6,67% à 800 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 4,76% à 2 200 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 1,43% à 6 400 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (plus 1,18% à 1 290 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bolloré Côte d'Ivoire (moins 7,12% à 1 760 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 6,98% à 100 000 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 6,21% à 680 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 4,55% à 1 050 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 4,38% à 5350 FCFA).