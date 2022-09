Sénégal: Levée de fonds - Oragroup Holding du Groupe Orabank et Orabank Sénégal mobilisent 25 milliards en faveur de Free au Sénégal

Oragroup Holding du Groupe Orabank et Orabank Sénégal mobilise un crédit syndiqué à moyen terme de 25 milliards de francs Cfa en faveur de la société SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED SA, opérateur global de téléphonie mobile, exploitant la marque Free au Sénégal.

A travers un communiqué de presse du groupe, cette opération a été réalisée en collaboration avec un pool bancaire constitué également de la CBAO Groupe Attijariwafa bank, Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal (BICIS) et Société Générale Sénégal (SGS).

Le document indique que ce prêt permettra à FREE de refinancer sa dette et de réaliser son ambitieux programme d'investissement qui a comme principaux axes, la poursuite de la modernisation du réseau en 4G+, le déploiement de l'offre internet fixe à très haut débit (Fttx/Ftth) aux clients résidentiels et entreprises, et l'accroissement de sa présence sur l'activité Mobile Money où FREE MONEY dispose d'une marge de croissance importante.

" Oragroup et Orabank Sénégal, Co-arrangeurs de la transaction sont fiers du succès de cette opération qui traduit l'expertise du groupe en matière de structuration de financements et sa capacité à offrir à des entreprises de tous segments des solutions de financement sur mesure à partir de sa taille de bilan et en fédérant d'autres acteurs bancaires de premier plan. ", rapporte enfin le communiqué.