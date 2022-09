Afrique: AGRF 2022 - La 12e édition se tiendra au Rwanda

La 12e édition du sommet annuel d'African Green Revolution Forum (AGRF), le principal forum africain pour la conduite de l'agenda de l'alimentation et de l'agriculture sur le continent, se déroulera du 5 au 9 septembre à Kigali, au Rwanda.

Placé sur le thème " Croître, Nourrir, Récompenser - Des actions audacieuses pour des systèmes alimentaires résilients ", cet événement est le fruit de la collaboration avec le gouvernement rwandais et le groupe de partenaires de l'AGRF, qui vont de l'Union africaine au groupe marocain OCP.

A cet effet, ce sommet entend offrir une plateforme pour réfléchir à l'action coordonnée à grande échelle des dirigeants, des institutions, des investisseurs, des coalitions et des individus afin d'accélérer les actions visant à traduire les engagements pris en stratégies réalisables et en progrès sur le terrain.

En outre, il réunira des dirigeants de gouvernements, d'entreprises, de la société civile, d'organisations internationales ainsi que des innovateurs, des financiers, des experts, des scientifiques, des entrepreneurs et des jeunes. Il s'agira de les accompagner dans la définition de solutions susceptibles de changer la donne en vue d'une Afrique sûre sur le plan alimentaire et de systèmes alimentaires au service des personnes, de la planète et de la prospérité.

AGRF 2022 cherchera à trouver des solutions catalytiques pour accroître l'action coordonnée et à grande échelle des parties prenantes dans plusieurs secteurs, nourrir les innovations et cultiver des solutions pays qui traduiront les engagements pris en stratégies concrètes et en progrès sur le terrain sans oublier de récompenser et reconnaître les champions et célébrer les parcours nationaux.

Créé en Norvège en 2006 par Yara International ASA, l'AGRF est conçu pour dynamiser la volonté politique et faire progresser les politiques, les programmes et les investissements nécessaires pour parvenir à une transformation agricole inclusive et durable.