Afrique: Assemblée mondiale de la santé - L'OMS et l'Unicef invitent les Etats au respect de leur engagement

Dans le but d'attirer l'attention des gouvernements du monde et des ministres en charge la gestion des structures de santé sur les risques de propagation des maladies et infections chez les patients et les personnels de santé, suite au manque d'une politique adéquate liée à l'accès aux services d'hygiène de base dans les hôpitaux, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Uniccef) ont publié, le 31 août, une enquête sur la question.

Intitulée " Progrès en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans les établissements de soins 2000-2021 et lutte anti-infectieuse ", cette expertise fixe pour la première fois la base de référence mondiale sur les services d'hygiène et précise que la moitié des établissements de santé dans le monde n'ont pas accès aux services d'hygiène de base, notamment à l'eau, au savon et aux produits hydroalcooliques, que ce soit sur le lieu de soins ou au niveau des toilettes. Et, environ six cent millions de personnes sont soignées dans des établissements sans aucun service d'hygiène et sont exposées à un plus grand risque infectieux. Ce qui révèle l'ampleur du risque de propagation des maladies et d'infections pour les patients et prestataires de soins.

" Lorsque les prestataires de soins n'ont pas accès à un service d'hygiène, on peut considérer que les patients n'ont pas d'établissement de soins ", a déclaré la directrice chargée de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène et des questions liées au climat et environnement à l'Unicef, Kelly Ann Naylor, en ajoutant que quand les gens n'ont pas accès à l'eau potable et aux services d'hygiène et d'assainissement de base, les hôpitaux et les centres de soins peuvent devenir un piège mortel pour les femmes enceintes, les nouveau-nés et les enfants. Cela s'illustre par le fait que chaque année environ six cent soixante-dix mille nouveau-nés décèdent des suites d'un état septique. Ce chiffre est scandaleux, parce qu'il s'agit-là des décès évitables.

" Les installations et les pratiques d'hygiène sont une exigence non négociable sur les lieux de soins. Leur amélioration est essentielle si l'on veut mieux se préparer aux pandémies, les prévenir et s'en relever. L'hygiène ne peut être assurée dans ces établissements sans augmenter les investissements dans les mesures de base, notamment l'eau potable, des toilettes propres et la gestion sûre des déchets d'activités de soins ", a déclaré la directrice du département environnement, changements climatiques et santé de l'OMS, Maria Neira.

Selon le rapport, la contamination des mains et des milieux contribue fortement à la transmission des agents pathogènes dans les établissements de soins et à la propagation de la résistance aux antimicrobiens. Ainsi, les interventions visant à améliorer l'accès au lavage des mains à l'eau et au savon, ainsi qu'au nettoyage de l'environnement constituent la pierre angulaire des programmes de prévention et de maîtrise des infections.

" J'encourage les États membres à redoubler d'efforts pour respecter l'engagement qu'ils ont pris à l'assemblée mondiale de la santé, en 2019 de renforcer les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans les établissements de soins et d'effectuer un suivi dans ce domaine ", a conclu Maria Neira, précisant qu'en Afrique un établissement de santé sur onze, soit 9%, ne possède pas des installations sanitaires adéquates.