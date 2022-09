Angola: Des citoyens veulent plus d'attention aux secteurs sociaux et économiques

Lobito (Angola) — Le futur gouvernement angolais, après les élections du 24 août, devrait se concentrer sur l'amélioration des secteurs sociaux et économiques, qui ont un impact direct sur la vie de la population, défendent les citoyens interrogés par l'ANGOP ce jeudi.

Lors d'une tournée effectuée dans les villes de Lobito et Benguela, les citoyens ont désigné les secteurs de l'énergie et de l'eau, de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement, de l'administration publique, de la justice, du tourisme, de la pêche et des finances, comme ceux qui devraient mériter une attention à l'avenir de l'Exécutif, pour le bien-être de la population.

Ils ont mentionné qu'avec des investissements sérieux et pragmatiques dans l'agriculture, l'industrie, le tourisme et la pêche, par exemple, des milliers de citoyens de Benguela, en particulier les jeunes, pourront voir le problème du chômage résolu.

À cet effet, disent-ils, d'importants investissements sont nécessaires dans l'énergie, l'eau, les communications et les télécommunications, afin de réduire les coûts de production, ainsi que de continuer à moderniser l'administration publique, à lutter contre la bureaucratie et à encourager les banques à financer l'économie, en particulier le secteur privé.

Pour l'homme d'affaires José Candimba, qui fait des affaires dans la plupart des communes de l'intérieur de la province de Benguela, l'électricité fournie par les groupes électrogènes et le manque d'infrastructures sont les principaux freins au développement de ces localités.

"Un pays ne peut pas créer d'industries basées sur des groupes électrogènes, car cela n'attire pas les investisseurs et, par conséquent, il n'y aura pas de développement dans ces endroits", a-t-il affirmé, convaincu.

D'autre part, José Candimba, la faible sécurité policière de ces municipalités, fait que la majorité des actions des criminels restent impunies, appauvrissant encore plus le petit entrepreneur qui fait tout pour améliorer sa vie.

José Candimba a également défendu un engagement continu dans la construction et la réhabilitation des routes principales, secondaires et tertiaires, pour faciliter la circulation des personnes et des biens à travers les 10 municipalités de la province.

À son tour, la femme d'affaires Josefa Faustino a insisté sur le fait que le pays et la province de Benguela, en particulier, ont un potentiel dans l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'industrie, qui pourraient employer beaucoup plus de personnes, si les entrepreneurs pouvaient obtenir des crédits bancaires abordables dans l'excès de bureaucratie.

"Nous payons des impôts, mais nous sommes lésés par le commerce informel, qui se fait souvent devant notre porte, avec des prix plus bas, et aussi par des étrangers, qui au lieu d'apporter de l'argent pour investir, viennent avec de petites entreprises qui ne devraient se faire que par les Angolais ", a-t-elle déploré.