Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 2 Septembre 2022

Burkina Faso : Bilan global des attaques terroristes - Plus 10mille morts depuis 2015

« Au Burkina Faso, les attaques terroristes imposées aux populations et aux institutions depuis 2015 ont occasionné des violations graves de droits humains dont les atteintes à la vie avec plus de 10 000 civils et forces de défense et de sécurité décédés. Des atteintes à l'intégrité physique dont certains portent des séquelles physiques et psychologiques graves », Selon Barthélémy Kéré, le ministre en charge de la justice. (Source : Burkina24)

Guinée : Tension sociale - Le Fndc prêt à en découdre avec le gouvernement

Le Front national pour la défense de la Constitution (Fndc) se dit prêt à en découdre avec le gouvernement guinéen. Cette tendance vers le point de non- retour entre le mouvement anti-junte et le gouvernement est clairement signifiée dans le communiqué publié le 31 août 2022, par le Fndc et appelant à une manifestation le 5 septembre 2022. (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Football - Rebondissement dans le transfert de Bamba Dieng

Le feuilleton fou du jour a connu un énième rebondissement dans le cas Bamba Dieng. Alors que l'attaquant de l'Om devait s'engager avec Nice après avoir refusé Leeds, un problème a été détecté par l'Ogcn lors de la visite médicale. De quoi laisser Marseille dans l'incompréhension. Annoncé à Lorient, Leeds puis à Nice, Bamba Dieng finit officiellement le mercato… à l'Om. Un problème lors de la visite médicale a poussé l'Ogcn à ne pas conclure ce transfert. Une information de Nice-Matin, confirmée par Rmc Sport. (Source: Senegaalnet.com)

Côte d'Ivoire : Activités portuaires - Les Dockers en grève le 5 Septembre prochain

La Fédération des syndicats dockers pour le renouveau (Fsdr), qui compte en son sein 6 syndicats dockers, annonce une grève de 72 h renouvelable sur les deux ports ivoiriens. C'est à l'occasion d'une conférence de presse, le samedi 27 août dernier que Kobena Carlos, secrétaire général de la FSDR, a donné cette information. Pour les dirigeants de ladite Fédération, la cause principale est la même, il s'agit de la non application du décret portant statut particulier des dockers. « Les dockers de Côte d'Ivoire entendent remettre le piquet de grève suspendu le 02 juin dernier au lundi 05 septembre 2022 à minuit sur les ports, pour 72 heures renouvelables », a-t-il annoncé tout en signifiant que tous les chantiers seront arrêtés. (Source : Le nouveau réveil)

Benin : Prostitution - Les méfaits du mariage forcé

Malanville, commune située à environ 735 km de Cotonou, le marché du sexe impliquant les enfants a pignon sur rue. Conducteurs de camions gros-porteurs et autres viennent satisfaire leur libido, moyennant de l'argent. Elle chuchote. Une voix si timide et triste qui laisse entrevoir les séquelles psychologiques de son mariage forcé avec le nommé Issifou Nassirou. (Source : Cotonou.com)

Togo : Microfinance - Les attentes des populations

Les Togolais, grands amoureux de la Microfinance avec des crédits croissants, réformes étatiques attendues dans ce secteur. Le 20è Conseil des ministres de l'an 2022 du gouvernement Dogbé I tenu le 31 aout à Lomé a livré une photographie saisissante du secteur de la Microfinance au Togo, dans le cadre des efforts étatiques visant à donner un coup de fouet à l'inclusion financière en terre togolaise. Des mues structurelles sont ainsi attendues dans ce secteur financier-clé très proche des populations à la base au Togo. (Source : Lome.com)

Mali : Éducation nationale - L'ouverture des écoles pour le 16 septembre 2022

Les établissements de l'enseignement fondamental, secondaire général, technique et professionnel, normal et ceux de l'éducation préscolaire et spéciale seront bel et bien ouverts le 16 septembre prochain ; Cette rentrée officielle permettra à l'administration scolaire de créer les conditions d'apprentissage idoines pour les élèves avant le 3 octobre, date à laquelle, les écoliers rentreront en classe pour commencer les cours. Ces éclaircissements ont été donnés, jeudi 1er septembre, par la ministre de l'Éducation nationale, Mme Sidibé Dédéou Ousmane. (Source : bamako.com)

Centrafrique : Bon voisinage - Une délégation tchadienne à Bangui

Le réchauffement des relations diplomatiques entre la République centrafricaine et le Tchad a été au cœur des discussions entre le président centrafricain et la délégation tchadienne mandatée par le président du Conseil militaire de transition du pays Mahamat Idriss Deby, a annoncé jeudi le porte-parole de la présidence centrafricaine. La délégation tchadienne, conduite par le ministre des Finances et du Budget Tahir Hamid Nguilin, est arrivée mercredi à Bangui, la capitale centrafricaine. La délégation, porteuse d'un message de M. Idriss Deby, a été reçue par le chef de l'Etat centrafricain Faustin-Archange Touadéra. (Source : Bangui.com)