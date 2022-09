Sénégal: Premier League - Gueye révèle pourquoi il est retourné à Everton

Idrissa Gana Gueye s'est exprimé ce soir sur les raisons de son retour à Everton, après avoir rejoint les Toffees ce jeudi.

Le joueur de 32 ans a atterri pour la première fois au Goodison Park en 2016. Gueye a ensuite quitté le Merseyside pour le Paris Saint-Germain en 2019. Aujourd'hui, Le Sénégalais est de retour dans ce qu'il appelle affectueusement sa maison. " Il n'y a pas de meilleur sentiment que de rentrer à la maison. Je suis très heureux d'être à nouveau ici à Everton, d'aider et de travailler dur. Je donnerai mon âme à cette équipe. ", a-t-il déclaré à Everton TV.

" Revenir ici était important pour moi parce que je me sens comme chez moi. J'ai suivi l'équipe chaque semaine et j'ai regardé comment ils jouent. Pour moi, il n'y a pas de meilleur endroit qu'Everton, c'est pourquoi j'ai choisi de revenir ici. Il y a aussi une super ambiance au stade et tout le monde ici est comme une famille. Je me sentais très, très bien quand j'étais ici [la première fois] et même quand je suis allé à Paris, je suis resté en contact avec certains des joueurs ici et j'ai continué à soutenir l'équipe. ", a confié Gueye.

" Pour moi, c'est spécial. J'ai dit au PSG que si je partais, ce serait pour une équipe, et c'était Everton. Ce n'était pas une décision difficile pour moi car j'aime ce club. C'est pourquoi j'ai dû rentrer à la maison. C'est un plaisir pour moi d'être de retour et j'espère que nous ferons une bonne saison car nous devons y aller et essayer d'atteindre nos objectifs. ", a poursuivi le champion d'Afrique.

" Nous sommes ravis d'ajouter un joueur de la qualité et de l'expérience d'Idrissa à l'équipe. Nous avons été impatients de renforcer nos options de milieu de terrain et ses attributs profiteront sans aucun doute à l'équipe. Idrissa a joué au plus haut niveau du football. Les Evertoniens connaissent son rythme de travail infatigable et la valeur qu'il apporte à une équipe, et nous attendons avec impatience qu'il apporte tout cela maintenant qu'il est de retour au Club. ", a déclaré le directeur du football à Everton, Kevin Thelwell.