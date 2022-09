Maroc: Dakhla abrite le Forum des investisseurs internationaux les 18 et 19 septembre

La ville de Dakhla abritera, les 18 et 19 septembre, le Forum des investisseurs internationaux, en vue de consolider les relations économiques, promouvoir l'économie de la région et faire connaître ses potentialités et opportunités d'investissement auprès des hommes d'affaires étrangers.

Initié par le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, sous le thème "La région de Dakhla-Oued Eddahab, futur hub de croissance pour les entreprises internationales", ce forum vise à favoriser la mise en relation d'affaires entre porteurs de projets étrangers et acteurs économiques et institutionnels publics et privés, locaux et étrangers, indique un communiqué des organisateurs.

Cet événement économique tend aussi à accompagner les Chambres de commerce étrangères installées au Maroc, les missions économiques relevant des ambassades accréditées au Maroc et les entreprises multinationales à s'implanter dans la région et à promouvoir le développement socioéconomique, note le communiqué.

Il sera aussi question d'établir de nouveaux liens d'investissement entre les secteurs privé et public marocains et étrangers, en particulier dans les domaines de l'agriculture, du tourisme, de la logistique, des énergies renouvelables et de la pêche, rapporte la MAP.

Le forum des investisseurs internationaux revêt une importance capitale dans la concrétisation de l'ambition de la région de Dakhla-Oued Eddahab de devenir un pôle de création de richesses tant aux niveaux national, régional, continental qu'international.

Cet événement sera particulièrement riche en rencontres B2B et en visites de projets phares de la région, en plus de la signature de plusieurs protocoles d'accords, en vue de promouvoir la région dans plusieurs secteurs d'activités.