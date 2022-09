Maroc: Le taux de chômage à 6,6% dans la zone euro

En juillet dernier, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,6%, en baisse par rapport au taux de 6,7% enregistré en juin 2022 et de 7,7% enregistré en juillet 2021. Selon les chiffres publiés par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, le taux de chômage de l'UE était de 6,0% en juillet 2022, en baisse par rapport au taux de 6,1% au mois de juin 2022 et de 6,9% en juillet 2021.

Eurostat estime qu'en juillet 2022, 12,959 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE, dont 10,983 millions dans la zone euro. Par rapport à juin 2022, le nombre de chômeurs a diminué de 113.000 dans l'UE et de 77.000 dans la zone euro. Par rapport à juillet 2021, le chômage a diminué de 1,854 million dans l'UE et de 1,576 million dans la zone euro

Chômage des jeunes

En juillet 2022, 2,630 millions de jeunes (de moins de 25 ans) étaient au chômage dans l'UE, dont 2,173 millions dans la zone euro. Le taux de chômage des jeunes s'est établi à 14,0% dans l'UE et à 14,2% dans la zone euro. Par rapport à juin 2022, le chômage des jeunes a diminué de 55 mille dans l'UE et de 35 mille dans la zone euro. Par rapport à juillet 2021, il a diminué de 329 mille dans l'UE et de 244 mille dans la zone euro.

Chômage par sexe

En juillet 2022, le taux de chômage des femmes s'est établi à 6,4% dans l'UE, restant stable par rapport au taux enregistré en juin 2022. Le taux de chômage des hommes était, quant à lui, de 5,7% en juillet 2022, un taux également identique à celui enregistré au mois précédent. Dans la zone euro, le taux de chômage des femmes a diminué de 7,1% en juin 2022 à 7,0% en juillet 2022, tandis que le taux de chômage des hommes est resté stable à 6,3%.