Togo: La qualité des services de Togocel et Moov "créent une disparité inacceptable entre les consommateurs"

En dépit des multiples mises en demeure et sanctions affligées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP-TOGO) aux deux opérateurs de téléphonie mobile, la qualité des services de Togocel et de Moov laissent à désirer. C'est ce que confirme la " Campagne Nationale Qualité de Service - QoS des opérateurs mobiles " pour le premier semestre 2022.

De manière générale, il ressort de la campagne à laquelle des représentants des deux réseaux ont participé, d'une part, "une amélioration notable sur tous les services des deux opérateurs par rapport aux résultats de la dernière campagne publiée en novembre 2021" ; Cependant, l'analyse des résultats a révélé globalement un faible niveau de conformité des services par rapport aux exigences réglementaires.

Aussi, est-il que " les localités de l'intérieur du pays affichent un plus faible niveau de conformité QoS que les autres localités du grand Lomé, créant ainsi une disparité inacceptable entre les consommateurs qui paient pourtant le même prix sur l'ensemble du territoire national", renseigne t-on.

En effet, l'ARCEP a rendu public le 30 août dernier, le document présentant les résultats de l'évaluation ayant pris en compte la qualité des services voix et internet 3G et 4G du 19 avril au 14 juin 2022 dont voici quelques données :

QoS voix

L'étude menée par l'Arcep relève que les deux réseaux de télécoms, affichent un taux d'établissement d'appel de 0%, donc ne sont pas conformes au seuil réglementaire dans aucune des 102 localités considérées par la campagne.

Cependant Togocel présente des valeurs plus proches de ce seuil dans le grand Lomé, alors que Moov en est très éloigné.

Pour le taux de succès d'appel, les deux opérateurs ne sont pas non plus conformes (0%) dans le grand Lomé ; En revanche, Moov présente un taux de conformité de 11,24% contre 5,62% pour Togocel en dehors du grand Lomé.

Pour ce qui est du taux de coupure des appels une fois établis, les deux opérateurs présentent des conformités bien meilleures dans le grand Lomé, soit 92,31% de localités conformes pour Togocel contre 76,92% pour Moov et en dehors du grand Lomé, 66,29% pour Moov contre 61,80% pour Togocel.

Au niveau de la qualité vocale, les deux opérateurs présentent plutôt de bonnes conformités dans le grand Lomé, soit 76,92% de localités pour Moov contre 53,85% pour Togocel et en dehors du grand Lomé, 65,17% pour Togocel contre 64,04% pour Moov.

QoS Internet 3G

En ce qui concerne les services 3G, d'après le régulateur, ils représentent la moitié du trafic global internet pour Moov et le tiers pour Togocel.

A l'exception du délai de téléchargement d'une page web (NW2) et du débit de transfert descendant (TD2), on note globalement que les deux opérateurs ne sont pas conformes, mais Moov Africa présente toutefois de bien meilleures performances que Togocel.

Il ressort que, pour les taux d'échec de téléchargement de page web (NW1), débit de transfert montant (TD1) et taux de succès de transfert montant (TD3), Togocel affiche de très mauvaises performances soit 0% de conformité dans le grand Lomé et ne dépassant pas 8,99% en dehors du grand Lomé.

En revanche, Moov affiche un taux de conformité de 53,85% dans le grand Lomé et de 16,85% en dehors.

Pour le taux de succès de transfert descendant (TD4), les deux opérateurs sont aussi peu conformes, soit pour le grand Lomé 38,46% pour Togocel contre 46,15% pour Moov, et en dehors du Grand Lomé, 30,34% pour Togocel contre 25,84% pour Moov.

De même, pour le NW2 et le TD2, les deux opérateurs affichent dans le Grand Lomé de très bonnes performances, soit 100% de conformité. En dehors de Lomé, pour le NW2, ce taux est de 85,39% pour les deux opérateurs, et pour le TD2, il est de 67,42% pour Togocel et 65,17% pour Moov.

QoS Internet 4G

Pour les services 4G, ils représentent la moitié du trafic global internet pour Moov et les deux tiers pour Togocel.

L'ARCEP note que "Togocel affiche particulièrement dans le Grand Lomé, de très bonnes performances par rapport à son concurrent". Par contre, "en dehors du Grand Lomé, les performances sont plus mitigées pour les deux opérateurs, quand bien même Togocel s'en sort globalement un peu mieux."

En dehors du NW2, qui affiche une conformité de 100% dans le Grand Lomé et d'environ 90% pour les deux opérateurs en dehors du Grand Lomé, on note que pour les cinq autres indicateurs, les taux de conformité dans le Grand Lomé vont de 76,92% à 100% pour Togocel contre 15,38% à 76,92% pour Moov ;

Et en dehors du Grand Lomé, les taux vont de 35,96% à 53,93% pour Togocel contre 5,62% à 50,56% pour Moov.

Saluant les différentes avancées de Togocel et de Moov, le régulateur exhorte les deux opérateurs mobiles à "améliorer dans les plus brefs délais la qualité des services afin de la rendre conforme aux exigences règlementaires et ce dans toutes les localités du pays."

Environs 102 localités ont été considérées représentant 40% de la population, à raison de 13 localités situées dans un rayon de 30 km autour du siège du district du grand Lomé et d'autres localités du pays, au nombre de 89.