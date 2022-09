Rwanda: Portrait - Inyange Pioka, incarner la grandeur

Originaire du Rwanda, Inyange Pioka est une actrice, comédienne et mannequin évoluant en Belgique d'une beauté des plus rares, peu commune, à l'image de cette aura qui l'enveloppe, presque palpable.

Selon Daniel Defoe, écrivain anglais, " la vraie grandeur consiste à être maître de soi-même ".

Née au Rwanda, Inyange passe sa scolarité à Bruxelles en Belgique, où elle tombe en amour, à 9 ans, des lumières de la scène, par le biais des pièces de théâtre proposées par le mouvement des scouts auquel elle appartient.

Inyange décrit cette rencontre avec la scène comme une évidence, le sentiment d'être à sa place malgré tous les obstacles. En effet, nombreux sont les obstacles qui entravent son choix de carrière : une scolarité stricte, un choc culturel et la solitude des débuts artistiques.

Elle réussit tout de même à naître telle une fleur sous les projecteurs, non par la force mais par cette grâce qui l'entoure, presque un mystère. Elle s'entoure d'une équipe restreinte d'artistes et de techniciens dont un photographe qui réussit à saisir ce qu'elle a de meilleur : sa vulnérabilité.

Il y a dans les yeux d'Inyange une force, une fragilité, un secret, une vérité, comme une révélation, une ambition, une prudence, un lien, un désir d'exister pour elle, de prendre toute la place sans briser autrui. " L'une des plus grandes difficultés pour une artiste est de garder le contrôle sur son image ", confie-t-elle, laissant couler au fil de ses mots son essence, toute sa grandeur qu'elle tente de manière prude d'incarner sous les projecteurs.

En effet, Inyange s'impose un devoir : celui de la justesse. Justesse du jeu à l'écran dans la manière d'être, de faire et de ressentir. Justesse derrière un objectif, incarnant à tour de rôles l'Afrique, la revendication d'une origine ; la féminité faible et discriminée mais aussi forte et décomplexée ; la sacralité d'une âme, d'un regard sur la vie ; enfin la grâce, le talent d'être simplement elle.

Si la lumière est faite pour éclairer toute la maisonnée, le combat revient encore à celui ou celle qui la porte de trouver la force, le courage et la stature de porter, supporter et pleinement incarner cette lumière sans en être aveuglée et sans se brûler, afin d'éclairer le monde à l'image du soleil.