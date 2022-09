Congo-Brazzaville: Musique - Teddy Benzo sur scène à Pointe-Noire

" De 2012 à 2022, vous avez été nombreux à me soutenir, à me booster, à me suivre de près ou de loin, à me critiquer pour certains et à me porter haut pour d'autres et, au fil du temps vous avez fait de moi ce que je suis. Mon talent, ma personnalité, ma notoriété je le dois à vous tous. Dix ans de travail acharné, dix ans de bonheur, dix ans de découvertes, dix ans d'échange musicale ça se fête avec tout le monde ", a déclaré l'artiste sur sa page Facebook.

Pour ses dix ans de carrière, qui seront célébrés le 3 septembre au musée Cercle africain à Pointe-Noire, le public ponténégrin va apprécier la musique de ce talentueux artiste musicien dont les derniers singles continuent de faire le buzz sur la toile et sur les plateformes de téléchargement.

L'artiste congolais est aujourd'hui une des coqueluches de la musique hip-hop, RNB, rap au Congo. Ses innombrables featuring avec les artistes congolais jeunes et confirmés, mais aussi étrangers sont le fruit de son omniprésence sur la scène musicale, la richesse thématique de ses chansons et son professionnalisme.

Pour ce spectacle inédit, l'artiste passera en revue ses albums dont "Ya pamba", "Mwana mboka soldier", "D.A.T", "Diable a té", "street business", "illégal" avec des chansons à succès telles que Big Papa, Olomaniama, Sese seko, Bina kaka, Tia na se, mibali, Bala-bala, Etali yo, ainsi que sa chanson à grand succès "Nibo twona" qui est une collaboration avec l'artiste chanteur afro soul, RFI talent, Fredy samba. Sa belle musique est un mélange de rap et d'afro soul sous fond de rythmes bantous, musique dans laquelle l'artiste Teddy benzo vante les mérites, les valeurs intrinsèques et incommensurables de l'Afrique. L'immense talent de Teddy benzo, son omniprésence sur scène, la richesse de ses thématiques et son professionnalisme ont conquis les fans et férus des belles sonorités.

Autrefois appelé Benzular, Teddy benzo a fait ses débuts dans l'univers du hip-hop en 1990 au sein du groupe impartial Def, jouant avec Poki Diama et Stone, deux artistes rappeurs. Après le départ de ses deux coéquipiers pour l'Afrique de l'Ouest et la France, il évolue avec Fuma Strong et adhère à la Production afro centrique (PAC). La chanson "Black jack lyrics", interprétée avec les membres de la PAC, notamment Fuma Strong, Djo black, Ya bamio, Obymark, Kaysée, M Nex one, le révèle au grand public.

C'est le début d'une longue et riche carrière qui fait aujourd'hui le bonheur de ses fans. Amoureux et pratiquant du basketball, Teddy benzo attiré par ce sport, sa deuxième passion, va émigrer au Gabon puis en Afrique du Sud où il fait la connaissance de Cam, un artiste rappeur gabonais et léon, un beatmarker et producteur, originaire de la RDC. Ensemble, ils ont mis sur pied le label large production. De cette structure va sortir le premier album de Cam "Entre joie et peine". Après le départ de Léon pour les raisons professionnelles, Cam et Teddy benzo décident de monter le label rage qui sort dans la foulée l'album "Caneducation".